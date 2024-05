Open Day alla Lega Navale Italiana di Ortona

Domenica 2 giugno 2024, presso la Lega Navale Italiana di Ortona si terrà l'Open Day. L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere l’Associazione e le attività che svolge nei territori in cui sono presenti le Sezioni della Lega Navale Italiana.

Durante la giornata avranno luogo una serie di attività promozionali sportive presso la sede nautica della Lega Navale Italiana Sezione di Ortona a partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 18:00. L'importanza di ciò che la Lega Navale Italiana rappresenta sul territorio per avvicinare i giovani ad amare e rispettare il mare in tutte le sue diversità sarà adeguatamente rappresentata dalla carta dei valori della Lega Navale Italiana.

La sezione di Ortona parteciperà, inoltre, alla Giornata Nazionale dello Sport , istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003, e che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale, ogni anno, nella prima domenica di giugno. Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline sportive coinvolte.

Queste le attività previste durante la giornata:

GAZEBO INFOPOINT Lega Navale Italiana

ECOLOGIA E RICICLO Gazebo espositivo e didattico Ecologia – Riciclo – Materiali – Natura e Ambiente

GRUPPO PESCA SPORTIVA Uscite in barca per la Pesca a Bolentino Pesca con Galleggiante dai pontili per bambini e ragazzi Gazebo didattico tecniche di pesca e attrezzature

GRUPPO VELA – VELA DAY Uscite in deriva per l’avvicinamento alla vela Simulatore Optimist per bambini Corsi di nomenclatura delle imbarcazioni a vela Gazebo didattico tecniche di navigazione Uscite in mare a bordo del Beneteau 46.1 “Anassa” (assegnata alla nostra Sezione a seguito di confisca per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) e di altre imbarcazioni a vela messe a disposizione dai Soci. Regate dimostrative con derive optimist Match race con derive 555

GRUPPO CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO Uscite a mare con per adulti e ragazzi con il Gozzo Nazionale

GRUPPO CANOA Uscite a mare con Kayak e SUP per adulti ragazzi e bambini Gazebo didattico uscite turistiche

GRUPPO SUB Gazebo didattico e informativo attività subacquee

CROCE ROSSA ITALIANA Dimostrazione dell'uso del Defibrillatore cardiaco e tecniche di rianimazioni a seguito di principio di annegamento sarà svolta dalla Croce Rossa Italiana.



Questo il programma della giornata:

Ore 9:00 Cerimonia di Apertura

Ore 9.30 Relazione del Presidente sulle attività e gli scopi della Lega Navale Italiana e dei gruppi sportivi affiliati alla Fiv (Federazione Italiana Vela)- Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) – FICSF (Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso). La carta dei valori della Lega Navale Italiana

Ore 10:00 La sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente in mare. Incontro con i cittadini

Ore 10:30 - 18:00 Prova pratica per tutti coloro che vogliono conoscere lo sport della vela, canoa, pesca sportiva, subacquea e canottaggio.



Ore 17:00 Conferenza “L’importanza dell’allenamento mentale nello Sport Individuale e di Squadra”

Ore 18:00 Aperitivo e Live Music