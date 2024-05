"Art, Bike & Run + Wine", dal 17 al 19 week end di eventi all'aria aperta

Appuntamento dal 17 al 19 maggio prossimi lungo la Via Verde, nell'area dell'ex stazione ferroviaria di Fossacesia Marina, per l'edizione 2024 di Art, Bike & Run + Wine, per un week-end di attività all'aria aperta. Punto di riferimento è il Village che ospita atleti, visitatori, turisti, gli espositori e gli sponsor.

Inaugurazione dunque venerdì 17 maggio alle 11. Nella tre giorni, tante proposte fra le quali scegliere: ciclismo, bike, running, escursioni guidate e attività sportive, degustazioni delle tipicità enogastronomiche abruzzesi e street food di qualità. Oltre all'area talk e kids e ai Laboratori di educazione ambientale. Orari di apertura del Village: venerdì 17 maggio, dalle 10 alle 20, sabato 18 maggio dalle 10 alle 22, domenica 19 maggio dalle 10 alle 20. È a disposizione un'area sorvegliata per chi viene con bici proprie.



L'evento è stato presentato in conferenza stampa nel Palazzo della Provincia di Chieti, qui di seguito le dichiarazioni.



Daniele D'Amario, sottosegretario della giunta regionale con delega al turismo e alla programmazione: “Bisogna continuare il lavoro promozionale fatto negli ultimi anni, ma i flussi di turisti vanno organizzati. La Costa dei Trabocchi va tutelata, ma c'è bisogno di un altro passo per la ricettività e permettere alle persone che vogliono visitare questa parte d'Abruzzo di farlo in maniera decorosa. Come Regione ci proponiamo come coordinamento con le amministrazioni locali. Bisogna far sì che anche la costa nord abruzzese faccia da traino”.

Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia: "Già nel 2023 questa manifestazione ha avuto un grande afflusso, con momenti di socialità e divertimento, all'insegna del turismo lento dello sport e del buon cibo che sulla Via Verde e nell'area dell'ex stazione di Fossacesia hanno ottime possibilità di svilupparsi e sedurre".



Giuseppe Di Marco, Legambiente: "E' una manifestazione che sta maturando, resa possibile grazie alle sinergie dei partner. L'evento nasce per tenere insieme il tema dello sviluppo cicloturistico e la valorizzazione della Via Verde, che ha conseguito nel tempo delle premialità. Il tutto grazie a un ragionamento strutturato su tutto il territorio".

Roberto Di Vincenzo, presidente Gal Costa dei Trabocchi: "L'evento accompagna sempre più verso la costruzione della destinazione della Costa dei Trabocchi, all'insegna di una serie di prodotti che richiamano persone, anche grazie alle varie collaborazioni in atto. Nei giorni della manifestazione inoltre inaugurano i primi 200 chilometri de Le vie della Pace e ne avviamo la narrazione".

Lido Legnini, vice presidente vicario della Camera di Commercio di Chieti-Pescara: "In questi territori abbiamo sviluppato progetti che sono diventati casi di studio a livello nazionale. Coinvolgere tutto il territorio significa portare benefici non solo alla costa ma anche all'interno. Stiamo inoltre lavorando a un Marchio di qualità per i servizi e i prodotti enogastronomici che insistono lungo la Costa dei Trabocchi. Una novità per il centro sud Italia".



Mauro Marrone, Federazione Ciclistica Italiana: "Abbiamo chiesto alla commissione nazionale di inserire gli appuntamenti di Art, Bike & Run fra i loro eventi nazionali, cosa che hanno accettato di fare con piacere viste le caratteristiche dell'evento".

Francesco Menna, presidente della Provincia di Chieti: ""La Costa dei Trabocchi, autentica perla della nostra provincia di Chieti, sarà la cornice perfetta per la manifestazione ormai consolidata di Art Bike Run + Wine. Siamo entusiasti di accogliere sulla nostra infrastruttura ciclopedonale biker, corridori, amanti dell'arte e del buon vino, famiglie, bambini, giovani e chiunque voglia vivere tre giorni di pura gioia e celebrazione della nostra cultura e bellezza naturalistica. Questo evento non solo promuove uno stile di vita sano e attivo, ma valorizza anche il patrimonio paesaggistico e enogastronomico della nostra regione".

Vie della Pace - Linea Gustav

Fra gli appuntamenti, sabato 18 maggio, l'inaugurazione del primo tratto del nuovo prodotto cicloturistico de Le Vie della Pace che si ispira al tracciato di quella che era la Linea Gustav, linea fortificata realizzata dai tedeschi durante la Seconda Guerra mondiale. Il 18 maggio è data in cui si celebra l'ottantesimo anniversario dello sfondamento della Linea Gustav a Cassino, evento fondamentale per la fine della Seconda guerra mondiale. Il progetto è a cura di GAL Maiella Verde e Costa dei Trabocchi LAB (per la parte dei percorsi cicloturistici) e Parco Nazionale della Maiella (per la parte dei cammini). In programma una pedalata che celebra i luoghi simbolo della guerra come i cimiteri militari di Ortona e di Torino di Sangro.

I principali appuntamenti

Laboratori del Gusto. Grazie a GAL Maiella Verde e GAL Costa dei Trabocchi arrivano i Laboratori del Gusto, in collaborazione con Slow Food Lanciano. Gli appuntamenti didattici con degustazione guidata dei prodotti tipici saranno dedicati a: Dolci tipici Frentani, Formaggi tipici della Provincia di Chieti, Oli Monovarietali della Provincia di Chieti, Salumi Frentani. Un programma di degustazioni di piatti tipici della tradizione elaborate da alcune delle Pro Loco della provincia di Chieti (Unpli Chieti, Pro Loco di Villalfonsina, Paglieta, Pollutri, Filetto, Torino di Sangro). Co-protagonisti sono i grandi vini del territorio, con un programma giornaliero di tasting e Master Class. Oltre alle proposte di street-food e alla mostra mercato dei prodotti tipici d'Abruzzo.

Area talk. Uno spazio che offre momenti di incontro e dialogo tra rappresentanti delle istituzioni e degli enti di promozione del territorio. Un programma ricco, per un confronto su temi quali turismo attivo, ecoturismo, comunità energetiche, best-practice nei settori di riferimento, benessere equo e sostenibile.

Area kids. Uno spazio dedicato ai bimbi dove possano sperimentare attività fisiche e ludiche in totale sicurezza, per intraprendere le prime pedalate accompagnati da istruttori qualificati e, nello stesso tempo, imparare le regole per muoversi su strade e sentieri, il tutto sempre a stretto contatto con la natura. Percorso ad ostacoli e slalom, per bambini da 4 a 14 anni sia con le loro bici sia con bici messe a disposizione. Il tutto con la supervisione di maestri della Federazione Ciclistica Italiana, per misurare e migliorare la capacità di condurre la bicicletta.

Laboratori di educazione ambientale. Uno spazio dedicato ai grandi e ai piccini con laboratori che vedranno come protagonisti gli elementi naturali, il rispetto per l'ambiente, il riutilizzo di materiali che crediamo non servano più. I bambini avranno l'occasione di essere piccoli esploratori per un giorno!



Le attività sportive nel dettaglio

Venerdì 17 maggio alle 16, Trofeo ragazzi: gara di abilità in bici per ragazzi dai 7 ai 12 anni. Riservata a tesserati Fci. Partenza alle 17; alle 19 prova aperta ai non tesserati dai 5 ai 15 anni. In collaborazione con la scuola di ciclismo Moreno Di Biase. Venerdì 17 maggio, Moonlight Hiking in collaborazione con Majellando, con partenza dal Village alle 20; passeggiata sotto le stelle, dal Village all'Abbazia di San Giovanni in Venere, visita dell'Abbazia e a seguire food, wine e jazz.

Sabato 18 maggio e domenica 19 maggio alle 7, Yoga all'alba, lezione rigenerante di Hatha Yoga. Un'ora di benessere fisico e di rilassamento per risvegliare il corpo e stimolare i muscoli in preparazione alla giornata; a fine lezione colazione vista mare, al profumo di arance e dolcezze della Costa dei Trabocchi.

Sabato 18 maggio alle 18, Delta 1 Sunset Run: due opzioni, entrambe non competitive e aperte a tutti, di 5 e 10 chilometri, con partenza dal Village nell'area dell'ex stazione ferroviaria di Fossacesia Marina. Domenica 19 maggio, Bike For Fun promossa da Citra, in programma dalle 10 del 19 maggio, con partenza libera dal Village nell'area dell'ex stazione ferroviaria di Fossacesia Marina. Una ciclopedalata enogastronomica, un modo originale e insolito per vivere la Via Verde della Costa dei Trabocchi in sella a una bicicletta con le tappe di Food&Wine lungo tutto il percorso che permettono di scoprire sapori e profumi dei prodotti tipici del territorio.



Art Bike & Run + Wine è un evento internazionale promosso da Legambiente Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, Gal Costa dei Trabocchi. Partner istituzionali della manifestazione sono Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Fossacesia. Ideatrice del format e organizzatrice dell'evento è l'agenzia Carsa di Pescara.