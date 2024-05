Domenica 5 maggio alle ore 15.30, la Victoria Cross Ortona affronterà il Cappelle sul Tavo, la gara è valevole per lo spareggio Play Out, chi vince si salva direttamente, chi perde dovrà passare per ulteriori spareggi per mantenere la categoria.

Una partita che vale una stagione, gli ortonesi si sono guadagnati la sfida salvezza in casa proprio nei confronti del Cappelle sul Tavo in virtù della differenza reti favorevole e per questo motivo avranno dalla loro due risultati su tre se alla fine dei tempi regolamentari e supplementari la partita dovesse rimanere in parità.

Pronti per questa sfida, ora la palla passa al campo, unico giudice supremo.

Non resta che venire a tifare questi ragazzi perché lo meritano ed insieme raggiungere l' obiettivo chiamato salvezza, obiettivo importantissimo per la truppa del Presidente Misci che il prossimo anno festeggeranno il decennale della loro storia calcistica.