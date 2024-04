Sul tetto d'Europa i giovani dell'Unibasket Lanciano

Si scrive in Romania un’ennesima entusiasmante e prestigiosa pagina europea della giovane, ma vincente storia dell’Unibasket Lanciano.

Dopo una partita dura e difficile, come solo una finale continentale sa essere, l’Under 15 Eccellenza, nata in sinergia con il Pescara Basket e guidata da coach Fabio Di Tommaso batte in rimonta i tedeschi del BBA Ludwigsburg (62-66 il finale) e conquista con grande merito e soddisfazione la Super Final di European Youth Basketball League.

“Un successo clamoroso – affermano i presidenti Carlo Valentinetti ed il GM Valerio Di Battista – e dal grandissimo prestigio che certifica ormai lo status europeo di Eccellenza della nostra squadra, nata dalla visione comune e condivisa con gli amici del Pescara Basket. Una vittoria che premia le società e le dirigenze dei sacrifici, degli investimenti, della passione e di un progetto sportivo che ha portato Lanciano e Pescara a conquistare non solo trofei, ma anche la stima ed il rispetto delle più importanti società cestistiche continentali.

Complimenti ai ragazzi ed allo staff tecnico per questa ennesima vittoria a tinte rossonere, nella consapevolezza che i più bei traguardi saranno quelli da scrivere ancora insieme”.

In Romania sono arrivate quattro vittorie nette contro l’Inter Bratislava (Slovacchia) il Buba Basket (Bulgaria) la London Élite (Inghilterra) e il BBA Ludwigsburg (Germania)

Tabellino della Finale

Unibasket Lanciano: Sotera 0, D’Incecco 8, Del Prete 9, Babacar 23, Sadio 25, Rossetti 0, Pace 0, Capitanio 1, Veri’ 0, Di Pasquale 0, Orlando 0, Ranieri 0. All. Coach Fabio Di Tommaso, Assistente Franceschini, Preparatore fisico-atletico Aimola

Parziali: 29/17, 40/34, 56/57, 62/66