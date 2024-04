VICTORIA CROSS SETTEBELLEZZE!!!

Per poter giocare il Play Out in casa c'era solo una possibilità ed era quella di vincere con sette goal di scarto.

Praticamente un' impresa ma i ragazzi di Mister La Barba hanno sciorinato la classica partita perfetta con lo scarto che, addirittura poteva essere ancora piu' largo.

VICTORIA CROSS ORTONA 7

CANTERA ADRIATICA 0

Grande prova dei nostri ragazzi contro una squadra che, nonostante il passivo pesante, non ha affatto demeritato mettendo in mostra dei giovani su cui puntare per il prosieguo del campionato.

Gli adriatici sono rimasti in partita nei primi quarantacinque minuti, per poi crollare nella ripresa sotto i colpi dei nostri attaccanti.

Protagonista assoluto bomber De Luca che ha realizzato quattro goal ( 27 i goal stagionali ), poi una grande doppietta di Hamza e rete di Simone Altobelli.

Domenica 5 maggio partono i Play Out e li giocheremo nel nostro stadio con il Cappelle sul Tavo, gara unica, con il vantaggio di avere due risultati su tre a nostro favore.