L'ORTONA CALCIO CHIEDE IL SOSTEGNO DEI TIFOSI PER I PLAY-OFF

Ora l'Ortona si gioca tutto ai play-off consapevole del fatto che gli ultimi mesi sono stati la sua consacrazione di squadra forte e meritevole di questo traguardo .

Il San Salvo e' squadra forte e lo ha ampiamente dimostrato , e' stata costante in tutto l'arco del campionato ed e' la compagine che ci ha messo più in difficoltà nel girone d'andata .

E' pur vero che nel girone di ritorno gli abbiamo restituito pari pari il risultato dell'andata a parti invertite ma comunque in tutte e due gli incontri abbiamo potuto constatare una squadra completa attrezzata e con tutte le carte in regola per aspirare alla promozione .



Credo che la gara sarà all'altezza delle aspettative e che si deciderà tutto nell'arco dei novanta minuti o eventualmente ai tempi supplementari senza avere la possibilità di rifarsi successivamente della serie “ o dentro o fuori ” .

I tifosi avranno la loro importanza perchè sono il “ dodicesimo uomo ” e la società fa appello a loro per dargli quel calore e quella carica che in simili circostanze puo' fare la differenza .

Amerigo Gizzi