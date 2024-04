L'ORTONA RAGGIUNGE I PLAY-OFF CHE SI PROSPETTANO SPETTACOLARI

Per come si erano messe le cose alla fine del girone d'andata era impensabile solo pensare di raggiungere il diritto a disputare i play-off ma nelle ultime 9 gare l'Ortona ha conquistato 25 punti inanellando una carrellata di 8 vittorie consecutive ed un pareggio nella giornata di oggi .

Nonostante le tegole di infortuni continui che hanno messo fuori uso l'intero attacco titolare e per ultimo lo stiramento di Selvallegra ( il professore ) i gialloverdi hanno disputato un finale di campionato da prima della classe .

Cio' che erano le aspettative iniziali della dirigenza , i play- off , sono stati raggiunti con una cavalcata travolgente che lascia però un certo amaro in bocca per i punti persi per certi versi inopinatamente nel corso del girone d'andata .

Non voglio perdere tempo nel recriminare ciò che non e' stato ma voglio concentrarmi sul risultato raggiunto e che da un'enorme soddisfazione a tutto l'ambiente che non ha mai smesso di credere nelle potenzialità della compagine anche nei momenti più bui che ci vedevano lottare strenuamente per non retrocedere .

Tanta acqua e' passata sotti i ponti da quei brutti momenti ed ora dobbiamo festeggiare per questo bel traguardo raggiunto .



La gara di oggi era cruciale non perderla perchè altrimenti il San Giovanni Teatino , scontro diretto , avrebbe preso il nostro posto nel disputare gli spareggi per la promozione .

Ebbene anche oggi la squadra ha mostrato la sua statura di compagine solida , agguerrita , arcigna e difficile da battere e nonostante per la squadra di casa era l'ultima spiaggia ha tenuto botta con autorevolezza cercando addirittura di vincerla ma devo dire onestamente che il pareggio e' il risultato giusto in base a ciò che le due compagini hanno fatto in campo .



Il primo tempo e soprattutto nella prima mezzora l'Ortona ha giocato con piglio e al 18' e' pervenuto al gol con Stefano Petaccia schierato per l'occasione a centrocampo in sostituzione dell'infortunato Selvallegra , ormai questo ragazzo può essere considerato titolare a tutti gli effetti perchè mostra qualità positive che perdurano nel tempo e che sembrano sempre in evoluzione positiva , bella scoperta davvero .

Al 25' sempre del primo tempo Salinovic ha sfiorato il raddoppio che sarebbe stato importantissimo ma per un non nulla e' sfumato . Allo scadere della prima frazione di gioco su uno sviluppo di un calcio d'angolo però il San Giovanni e' pervenuto al pareggio .



Il secondo tempo non e' stato all'altezza del primo per la compagine di Colussi e i padroni di casa hanno dimostrato più iniziativa rispetto al primo ma comunque la compattezza del centrocampo e della difesa Ortonese e' riuscita a portare in porto il pareggio e la qualificazione al girone dei play- off .

Domenica prossima dovrebbero disputarsi le finali che probabilmente ci vedranno in campo , fuori casa , con il San Salvo , una squadra davvero forte in tutti i reparti e temibilissima per tutti ma non partiamo affatto battuti , di miracoli ormai la nostra squadra ne ha fatti già tanti negli ultimi tempi e domenica ci giocheremo a testa alta questo scontro diretto .



Amerigo Gizzi