INEBRIANTE E FANTASTICA SESTA VITTORIA CONSECUTIVA DELL'ORTONA

Si sperava che l'Ortona continuasse in questa fantastica cavalcata ed anche oggi non ha deluso le aspettative regalando ai propri tifosi la sesta vittoria consecutiva che di colpo la proietta ai bordi dei play-off .

Sei gare orsono era impensabile pensare ad una carrellata inanellata di questa fattezza considerando anche le disgrazie infortunistiche capitate ai due attaccanti titolari ma evidentemente Mister Colussi ha saputo trasformare la “ disgrazia ” in opportunità ed ha trasformato la sua amarezza in energia positiva che ha saputo trasmettere ai suoi giocatori che hanno cominciato straordinariamente a moltiplicare le risorse che avevano ma che forse non conoscevano appieno .

Secondo il mio modesto parere il Mister ha compiuto un capolavoro lavorando sulla testa dei calciatori che l'hanno seguito in tutto e per tutto e i risultati ottenuti vanno oltre le più rosee previsioni .

Mi fermo qui con gli elogi ma non nascondo che la bocca comincia ad assaporare con piacere il miele attuale dal fiele precedente .

Mi verrebbe da dire alla via così e d infatti lo dico , forse puo' arrivare anche una delusione successiva ma invito tutti a godersi per il momento la gioia che i calciatori ci regalano attualmente.

Ora guardiamo avanti e pensiamo alla prossima partita che ci vedrà protagonisti tra le mura amiche con il S. Vito 83 che e' sotto di noi di soli due punti e quindi sarà un derby da vivere tutto d'un fiato .

E' vero l'ambiente e' gasato ma mi chiedo come può essere altrimenti ? La fiducia viene dai risultati e può fare miracoli insperati e l'abbiamo visto e verificato con queste vittoria , e' proprio il caso di dire che l'appetito vien mangiando .

La gara venendo al suo svolgimento ha visto la compagine Ortonese affrontare gli avversari con piglio e con dedizione applicativa lodevole che dava alla nostra squadra il predominio territoriale sin dall'inizio .

Già al 4' p.t. abbiamo sfiorato la rete con Lieti che si era proiettato in avanti su calcio da fermo calciato dal solito Selvallegra , specialista con i suoi calibrati passaggi a volte deliziosi ma per l'occasione il nostro difensore non e' riuscito a concretizzare in rete per un non nulla .

Al 17' pt. un ottimo Selvallegra impensierisce il portiere avversario che di piede riesce ad intercettare .

Al 30' un'ingenuità del mediano avversario che si faceva espellere per una gomitata a gioco fermo sul malcapitato ed incolpevole Di Pietro regalava una gestione più agevole ai gialloverdi che si vedevano in superiorità numerica . Ad onor del vero la gara non ha subito grandi scossoni ed e' continuato con un'Ortona che continuava a giocare con tranquillità e senza strafare ma determinata a raggiungere la rete che inevitabilmente e' arrivata al 30' s.t. ad opera del solito Selvallegra che di sinistro trafiggeva da una decina di metri l'incolpevole portiere avversario . Più volte si e' sfiorato il vantaggio soprattutto con Petaccia che su cross di Di Pasquale da pochi metri non riusciva a centrare l'obbiettivo .

Per gli avversari devo segnalare solo due ripartenze che potevano anche far male ma fortunatamente il portiere in un caso e l'errore dell'attaccante del Lanciano nell'altro non hanno prodotto conseguenze .

Ortona

1-Braga v.7 un'uscita temeraria ma importante che salva la sua porta .

2-Di pasquale v. 7 ha fatto buona guardia sulla sua fascia , pregevole in due occasioni in cui si e' proposto in appoggio da cui in un caso e' scaturito il gol di selvallegra .

3-Giancristofaro v. 6.5 e' un punto fermo della difesa e anche quando non gioca al meglio da il suo apporto positivo .

4-Giandonato v.7.5 sto rivedendo costantemente il giocatore dell'inizio di campionato . Posizione da centrocampista metodista nel senso della posizione , tecnica e visione di gioco , e' sempre al centro del gioco , i compagni gli si appoggiano appena possono per mettere in banca il pallone , nel senso della convinzione che sarà ben sfruttato.

5-Lieti v.7 peccato per il gol mancato in avvio di gara , come difensore continua la sua striscia positiva soprattutto perchè gioca con più tranquillita' e evita eccessi che all'inizio di campionato gli sono costati giornate di squalifica .

6-Caporale v. 6.5 al di sotto del suo solito standard , deve stare attento perchè a volte si ostina a fare lanci di trenta metri in avanti senza che si creino le condizioni , giocare con fraseggi a volte e' più costruttivo .

7-Di Pietro v. 7 gli manca l'istinto del gol eppure possiede un bel tiro . Comunque a centro campo insieme a Giannantonio costituisce una coppia di peso e di grande efficacia soprattutto per la consistenza e solidità che riescono a dare alla squadra sia in fase propositiva che in quella di filtro per la difesa .

8-Konda v. 6.5 non la sua migliore partita ma il suo contributo non e' mancato , deve stare più calmo e non abboccare alle provocazioni , deve pensare solo a dare l'anima e correre e sfogare eventuali insofferenze moltiplicando gli sforzi sportivi senza scadere nelle proteste che non portano “ pane a casa ”

9-Petaccia v. 6.5 non molto appariscente ma la sua presenza si sente in attacco e si batte con ardore e vigore , contribuisce a fare varchi per i centrocampisti che hanno possibilità di proporsi in fase risolutiva , vedi Selvallegra .

10-Selvallegra v. 8 si sta rivelando l'arma vincente per la squadra , i suoi inserimenti e le sue giocate sono sempre apprezzabili e i suoi gol sono fondamentali e letali per gli avversari . Forza Fabrizio , dacci ancora tre gare di livello perchè quello che solo si poteva fantasticare può diventare realtà.

11-Rosati v. 7 oggi ha corso per due , continue sgroppate , continue incursioni , ha fatto dannare il suo diretto avversario che a volte e' ricorso alle maniere fori per fermarlo . Non mollare ragazzo .

Allenatore Colussi v. 8 la squadra fa quello che lui vuole , sa motivare i calciatori , li sa catechizzare , li fa rendere al massimo .



Amerigo Gizzi