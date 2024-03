QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA DELL'ORTONA CALCIO CHE RESTITUISCE UNA CLASSIFICA FINALMENTE LONTANA DAI PLAY OUT

La classifica dopo queste cinque vittorie consecutive ci restituisce un punteggio comunque inferiore alle aspettative ma sicuramente per come si erano messe le cose soddisfa la compagine e tutto l'ambiente che non credeva affatto che questa era consona all'effettiva consistenza e valore della squadra. Diciamo che analizzando bene con accuratezza appunto la nostra posizione balza all'occhio che siamo a soli 3 punti dal disputare i playoff e a 6 punti dai play out e quindi nulla e' ancora detto e tutto può cambiare in bene o in male ma l'ottimismo e' d'obbligo perchè la striscia positiva non può che gasare ulteriormente l'ambiente e magari galvanizzare tutta la compagine gialloverde che comincia a fare abitudine alle vittorie nella consapevolezza che non si e' sicuramente primi della classe ma in grado di disputare i play off e magari anche con risultati inaspettati . Considerando anche che la squadra deve fare a meno dei due attaccanti titolari stupisce questa serie di vittorie ottenute tra l'altro con le migliori squadre in classifica . Analizzando la squadra attuale si nota subito che e' compatta , che lascia poco spazio agli avversari avendo un centrocampo di qualità e nello stesso tempo di quantità e con predisposizione particolare ad imbrigliare il suo contraltare avversario che riesce a procurare poche palle giocabili per i propri attaccanti . Bisogna poi considerare che la difesa dispone di due centrali , Lieti e Caporale , arcigni , tignosi , e che superarli non e' impresa da poco ed inevitabilmente le occasioni create dagli attaccanti avversari sono rare e comunque mai facili da realizzare . Quello che poteva sulla carta penalizzare oltremodo tutta la compagine era la contemporaneità della mancanza dei due attaccanti titolari vittime purtroppo di gravi infortuni ma inaspettatamente i sostituti si stanno dimostrando di poter sopperire adeguatamente ed infatti le cinque vittorie consecutive stanno a dimostrarlo . Probabilmente un fattore che sta facendo gioco può essere il fatto che i sostituti non danno riferimenti agli avversari e questo mette in difficoltà le loro difese .

Naturalmente quando si parla di calcio le opinioni difficilmente sono convergenti ma e' un dato di fatto che i gialloverdi stanno attraversando il miglior periodo di tutto il campionato e questa quinta vittoria e' stata ottenuta con relativa facilità domando le velleità avversarie già nel primo tempo .

Al 22' pt Selvallegra con una punizione capolavoro ha portato in vantaggio la squadra di Colussi , ecco possedere un calciatore capace di andare in gol con opzioni molteplici e' un'arma spesso vincente e così e' stato anche oggi con una punizione e domenica scorsa addirittura su calcio d'angolo . Il portiere avversario Napoli nell'occasione ha guardato con ammirazione il tiro di Selvallegra ed evidentemente e' stato ipnotizzato nel seguirne la traiettoria per tenerlo impresso nella mente e raccontarne la bellezza quando magari appenderà le scarpe al chiodo . A volte mi piace parlare anche con folclore ma questo succede quando mancano le parole per descrivere l'effettiva bellezza di qualcosa .

Il secondo gol e' arrivato al 38' pt. ad opera di Petaccia con un tapin sbucando come un fantasma palesatosi all'improvviso senza che nessuno se n'accorgesse . Bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto .

Il secondo tempo e' trascorso senza che gli atessani riuscissero davvero a rendersi pericolosi e la gara e' terminata in netto controllo della squadra di casa , Il portiere Braga ha potuto trascorrere una giornata tranquilla .

Formazione Ortona

1-Braga v.6 in linea generale ha dovuto sbrigare solo ordinaria amministrazione .

2-Di Pasquale v. 7 oibò , sta tornando agli albori della stagione , buon segno

3-Giancristofaro v. 7 da quella parte non si passa , solidità .

4-Giandonato v. 7.5 , quantità , qualità , posizione , calma , fa girare a meraviglia il centrocampo .

5-Lieti v. 7 sempre sul pezzo , arcigno , bravo di testa , tignoso , sui calci piazzati va per ricevere e tentare la stoccata .

6-Caporale v. 7.5 per l'occasione almeno oggi merita i gradi di Capitano , sinceramente quelli da Caporale sono troppo riduttivi .

7-Di Pietro v. 7 a me piace molto , e' combattivo , non si ferma mai , combatte su ogni pallone ma aspetto che segni un gol per la dedica tanto auspicata e aspettata .

8-Konda v. 7 sicuramente la migliore gara disputata in questo campionato

9-Petaccia v. 7 Ariete suo malgrado ma forse io ci farei il palato , il fisico l'ha , un buon trattamento di palla anche , corre e si dedica , Stefano dai che sia migliore di quanto si crede , stupiscici , io ci conto .

10-Selvallegra v. 7.5 cosa dire di questo falso nove , ha classe , non si risparmia , può fare gol anche con palla da fermo , e' un corroborante per tutta la squadra . Oggi un capolavoro il suo gol , il portiere avversario ammaliato e fermo ad ammirare il tiro .

11-Salanovic v. 6.5 un po' troppo di fino il suo gioco , in promozione ci vuole anche la tigna , se l'acquista allora sarà davvero utile , ha qualità , diventerà di livello per la categoria .

Allenatore Colussi v. 8 e' merito suo , 5 partite vinte di fila non sono casuali , oltre a schierare gli elementi di cui dispone al posto giusto evidentemente e' in grando di far tenere una capacità mentale di concentrazione a tutta la compagine . Bravo .

Arbitro Alessio Paolini sezione di Chieti - un encomio a questo arbitro , e' il più bravo visto negli ultimi anni in questa categoria .Lo vedrei anche come protagonista nei professionisti . Impeccabile .

Amerigo Gizzi