Sconfitta di misura per il Victoria Cross Ortona

At. Passo Cordone 1

Victoria Cross Ortona 0

Dopo quattro risultati utili consecutivi arriva una sconfitta che ferma la rincorsa alla salvezza della nostra squadra.

Sul campo di Loreto Aprutino è andata in scena la classica partita da 0-0 che però si è decisa nel primo tempo grazie ad un' indecisione nostra che ha causato il loro vantaggio.

Sul risultato della gara pesa sicuramente l' infortunio dopo venticinque minuti del nostro Bomber De Luca perseguitato dall' inizio della partita dalla squadra avversaria e costretto ad alzare bandiera bianca dopo numerosi falli subiti.

Non è il momento di abbatterci, bisogna resettare subito e pensare alle rimanenti cinque finali di cui tre in casa e fare piu' punti possibili per continuare a coltivare quel sogno chiamato salvezza.

La prossima settimana la squadra osserverà il suo turno di riposo e tornerà in campo sabato 23 marzo al Comunale di Ortona dove se la vedrà con il Montebello di Bertona.