QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA DELL'ORTONA CHE COMINCIA DAVVERO AD INGRANARE

Come dicevo nel titolo la gara non e' stata per nulla semplice perchè il campo che io ho definito “trappola ” necessitava di un adeguamento importante al tipo di gioco che si pratica nei manti erbosi e per questo la vittoria di oggi e' merito dei gialloverdi che si sono adeguati al terreno di gioco cosparso di “ sabbione ” , che non permetteva giocate di fino o fraseggi particolari perchè vittime di rimbalzi e scherzi del pallone . Merito all'allenatore che sicuramente ha catechizzato i giocatori mettendoli in guardia e spronandoli a praticare un calcio fisico e senza fronzoli per non essere alla mercè di chi a quel terreno e' avvezzo da tempo e ne fa l'arma migliore .

Plauso ai ragazzi dell'Ortona che hanno interpretato al meglio la gara , facendo argine con un centrocampo arcigno e di copertura ad una difesa ormai collaudata e sicura .

Il primo tempo l'Ortona l'ha disputato guardingo per saggiare al meglio il tipo di gioco più idoneo che potesse dare frutti positivi e man mano che trascorreva il tempo si vedeva che la confidenza aumentava e faceva ben sperare per il secondo tempo .

Come avevamo auspicato e sperato il secondo tempo ha visto la compagine di Colussi prendere le redini del gioco con più continuità e si aveva la sensazione che la consistenza della squadra ospite alla fine potesse prevalere . Il possesso palla poco importante per questo tipo di terreno comunque si accentuava e già al 18' s.t. i gialloverdi potevano passare in vantaggio usufruendo del calcio di rigore decretato dall'arbitro per un fallo di mano in piena area di rigore . Sul dischetto lo specialista Selvallegra si faceva ipnotizzare dal bravo portiere avversario e clamorosamente sbagliava cio' che altre volte inesorabilmente metteva in rete .

A questo punto la gara poteva prendere una brutta piega ma i ragazzi dell'Ortona non si sono persi d'animo e con un gioco maschio ed efficace non disdegnava di provare di andare in vantaggio . Al 30' s.t. Selvallegra provava con un bel tiro ma al 32' sempre lo stesso giocatore pennellava in area avversaria uno splendo calcio d'angolo che su velo del capitano Lieti finiva in rete . Ad onor del vero dalla tribuna non siamo stati in grado di fotografare appieno e senza ombra di dubbio l'autore del gol ma il testimone oculare , Lieti che si era spinto in area per l'eventuale colpo di testa , ci ha confermato che la rete e' da attribuire senza e senza ma a Selvallegra .

L' Altino con forza di volontà e dedizione ha cercato di pressare per arrivare al pareggio ma l'Ortona ha fatto argine senza concedere occasioni all'avversario .

Ottima vittoria soprattutto per l'agonismo profuso dai ragazzi di Colussi che giungono alla quarta vittoria di fila in questo campionato e che comincia a far respirare un'aria diversa a tutto l'ambiente .

L'incontro di oggi ha dimostrato soprattutto la consistenza ed affidabilità della squadra perchè riesce a sopperire a mancanze importanti soprattutto in fase offensiva , i due attaccanti Tarquini e Ruiz sono infortunati seriamente con il primo che manca addirittura già da un mese ma si spera di rivederlo presto mentre il secondo si pensa ad una lunga assenza ed addirittura al campionato finito per lui , speriamo davvero di no .

Comunque il risultato di oggi ci proietta in una situazione di classifica nettamente migliore e fa ben sperare per il finale di campionato .

Formazione Ortona

1-Braga v. 7 non eccessivamente impegnato ma quando e' stato chiamato ha risposto presente .

2-Di Pasquale v. 6.5 ha fatto il suo ma su questo terreno si e' trovato fortemente a disagio , comunque in fase difensiva si e' disimpegnato a dovere .

16-Finizio v. 6.5 il ragazzo sta dimostrando di esserci in campo , e' maturato e mantiene la fascia abbastanza bene se pur con qualche sbavatura.

4-Giandonato v. 7,5 gran lavoro , sempre posizionato al punto giusto , prende palloni di testa e filtra per la difesa , bella gara la sua .

5-Lieti v. 7.5 su questo terreno giganteggio , di testa le prende tutte , implacabile nella marcatura , senza fronzoli .

6-Caporale v. 7.5 durante la gara l'ho definito il calciatore con più attitudine per questo terreno di gioco , un vero muro .

7-Di Pietro v.7 abnegazione , volontà , un vero lottatore , fa sentire all'avversario il suo fisico , passarlo non e' mai facile .

8-Konda v. 7 non bisogna tirare di scherma ed infatti ha disputato una bella gara mettendoci “ anima e core ” .

9-Petaccia v. 6.75 schierato come ariete col suo fisico fa la sua parte , combatte , si sbatte ed ha anche qualche bel gioco da farci vedere , bravo .

10-Selvallegra v. 7.5 gioie e dolori nel senso che le migliori giocate partono da lui che ha classe da vendere , peccato per il rigore sbagliato ma rimedia con un corner delizioso.

11-Salanovic v. 6.5 mezzo voto in più per incoraggiamento , quando c'è da sfoderare grinta , agonismo con grande produzione di sudore sembra un po timido e fragile , consideriamo anche che il terreno gioco non favorisce il suo gioco , quindi rivediamolo allo stadio comunale .

Allenatore v. 8 squadra rimaneggiata ma quadrata , scelte azzeccate e padrone della squadra , ottimo momento .