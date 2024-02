VITTORIA TONICA E CORROBORANTE DELL'ORTONA SUL CAMPO DIFFICILISSIMO DEL RAPINO

Partita spumeggiante con diverse occasioni dall'una e dall'altra parte , formazione ospite subito in vantaggio con Anaya-Ruiz che libero davanti al portiere avversario non sbaglia, pareggio del Rapino con Primavera che alla mezz'ora di gioco circa da posizione defilata beffa Braga sul suo palo con un preciso e forte tiro (poteva fare di più il portiere gialloverde).

Primo tempo sostanzialmente equilibrato e pareggio giusto.

Secondo tempo pronti via il Rapino ha la palla goal del vantaggio con un contropiede bene organizzato e l'attaccante della formazione di casa a tu per tu con il portiere dopo una lunga rincorsa calcia in porta colpendo Braga in pieno che si riscatta dopo l'incertezza sul goal del pari nel primo Tempo di gioco del Rapino .

A questo punto sale in cattedra l'Ortona ancora con Anaya-Ruiz che prima va in gol con un preciso diagonale dopo aver ben protetto con il corpo in area dalla marcatura del difensore che sposta di fisico prendendo posizione e poi cala il tris incornando di testa da una punizione laterale messa in mezzo da Selvallegra da posizione defilata. Rapino 1 - 3 Ortona partita chiusa, nel finale è ancora l'Ortona a rendersi pericolosa ma la gara dopo 5 minuti di recupero si chiude con la meritata vittoria GialloVerde che dà così continuità a risultato e prestazione allungando la fuga dalle zone calde della classifica .

La striscia positiva continua con questa splendida vittoria con un secco risultato che non ammette dubbi di chi ha condotto la gara e concretizzato con saggezza la sua superiorità .

Sicuramente quando le gare finiscono si ha un'idea diversa perchè si parte da un risultato acquisito ma alla vigilia le incognite erano tante soprattutto perchè al di là dell'effettivo valore della compagine Ortonese quello che era in discussione e dava qualche preoccupazione era la continuità e l'alternanza di belle gare ad altrettante insufficienti . Finalmente nelle ultime gare la squadra sta acquisendo consapevolezza nei propri mezzi e i risultati positivi ne sono la testimonianza .

La prossima gara di domenica 25 febbraio e' con la capolista Miglianico lanciano , cosa aspettarsi ? Qualcuno direbbe che la tripla sia l'unico pronostico che non correrebbe il rischio di sbagliare , noi siamo d'accordo perchè l'Ortona può vincere con chiunque ma a volte svalvola e questa caratteristica potrebbe penalizzarla ma questa striscia potrebbe continuare ed allora tutti gli scenari futuri potrebbero cambiare in meglio .

Amerigo Gizzi