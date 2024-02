L'ORTONA CALCIO TORNA AD ASSAPORARE L'EBREZZA DELLA VITTORIA

La vittoria di oggi oltre a smuovere la classifica fa morale ed in questo momento sono due aspetti altamente agognati per ridare un po' di sprint all'ambiente che a dire il vero era piuttosto dimesso .

Dopo il pareggio dell'ultima di campionato ottenuto sull'ostico campo della Casolana la vittoria di oggi e' la medicina giusta per un'Ortona sin qui deludente , le aspettative non erano di prima fascia ma onestamente il cammino fin quì fatto e' stato nettamente al di sotto di quanto auspicato .

Non credo che ci si possa fare illusioni per il proseguo del campionato ma una vittoria a volte può fare miracoli a livello di consapevolezza soprattutto sui propri mezzi .

La gara di oggi era importante per smuovere la classifica ed infatti almeno per oggi si può prendere una bella boccata d'aria e si prova la sensazione che si può paragonare a quella che si ha riemergendo dopo una lunga immersione .

Il risultato di due a zero sta anche stretto alla squadra di Colussi che nel secondo tempo ha letteralmente dominato l'avversario con incursioni e folate di grande respiro e con un Selvallegra davvero in palla anche in ripiegamento e soprattutto facendosi trovare sempre libero per dettare il passaggio dei compagni che l'hanno portato in almeno tre occasioni vicinissimo alla rete ma che per un non nulla e' sempre mancato . Comunque il risultato non e' stato mai in discussione e possiamo tranquillamente affermare che il Castelfrentano e' stato in partita solo nel primo tempo dopo di che ha riposto ogni velleità nel cassetto .

Il primo gol e' arrivato al 12' p.t. con un tocco di sinistro di Salinovic . Come dicevo sopra il secondo tempo e' stato appannaggio nettamente dei gialloverdi che non hanno lasciato scampo agli avversari non concedendo ripartenze e costringendoli sulla difensiva per arginare senza riuscirci un'ottima Ortona .

Il raddoppio e' arrivato al 35' s.t. ad opera di Majo che ha accompagnato in rete un delizioso assist di Selvallegra . Nei minuti di recupero ancora Selvallegra sugli scudi con un palo .

Formazione Ortona

1- Ferrara V. 6 una giornata di ordinaria amministrazione

2- Giancristofaro V. 6.5 presiede la fascia dx con autorevolezza e sostituisce con profitto Di Pasquale

3-Finizio V. 6.5 quando chiamato risponde presente e da il suo contributo con abnegazione e sacrificio

4-Giandonato V. 6 non ancora all'altezza del buon inizio di campionato , aspettiamo che ritrovi la verve per questo finale di campionato

5-Lieti V. 6.5 ha fatto il suo , ha tamponato tutto quello che passava , per la verità poco , e sfuggiva agli altri difensori .

6-Caporale V. 6.5 come tutta la difesa si e' ben comportato , mai in difficoltà .

7-Di Pietro V. 6 non e' in gran forma , comunque da il suo contributo , aspettiamo che torni in forma

8-Napoletano V. 6 una sufficienza d'incoraggiamento , non ha ripetuto la bella gara contro la Casolana

9- Rosati V. 7 la sua prestazione per vitalità , per i chilometri fatti , per l'impegno , per la tigna e' forse la migliore finora disputata . Bravo

10-Selvallegra V. 7.5 secondo me il migliore in campo . Disciplinato , ficcante , ha raccordato la squadra in modo eccellente , si e' fatto trovare sempre in posizione ottimale , ha regalato la gioia del gol a Majo , alcune reti le ha mancate per poco . 11-Salanovic V. 6.5 la sua prestazione non e' stata eclatante ma chi fa gol da sempre un contributo essenziale , per questo mezzo voto in più .

Allenatore Colussi V. 7 ha messo in campo una squadra rimaneggiata , almeno in attacco per la mancanza dei due titolari , ma e' riuscito comunque ad imbastire una squadra ben equilibrata e ariosa nel gioco , vittoria importante .