Mtb Abruzzo Cup, pronto il calendario 2024

Il 2024 segna la dodicesima edizione del circuito Mtb Abruzzo Cup, il più longevo circuito regionale abruzzese dedicato alle granfondo e alle marathon con sette prove distribuite tra i mesi di maggio e ottobre.

Lo scopo del circuito è quello di aggregare gli appassionati dell’off-road (fuoristrada) e al contempo di far conoscere, attraverso queste manifestazioni, tutto il patrimonio naturalistico del territorio abruzzese con scorci paesaggistici di una bellezza unica.

Ad aprire il calendario 2024 la Sirente Bike Marathon il 19 maggio ad Aielli (Avezzano Mtb e Gruppo Alpini Aielli), a seguire il 2 giugno la Marathon degli Stazzi a Scanno (Mtb Scanno), il 16 giugno la Granfondo Campo di Giove a Campo di Giove (Asd Bike Shock Team), il 23 giugno la Granfondo Maiella e Morrone a Sant’Eufemia a Maiella (Asd 360 Sport&Fitness), il 7 luglio la Gran Sasso Marathon Mtb a Castel del Monte (Bike Team Bucchianico), il 22 settembre la Gran Fondo MTB Parco Nazionale d’Abruzzo (Pescasseroli Bike) e il 29 settembre I Sentieri dei Lupi a Collarmele (Asd Collarmele Mtb).

Per sottoscrivere l’abbonamento, proroga per tutto il mese di febbraio con la quota individuale di 140 euro e quella per le società di 175 euro. Info generali al sito dedicato del circuito www.abruzzomtbcup.it