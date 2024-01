IL 2024 INIZIA PER L'ORTONA CON UNA SCONFITTA COCENTE - NESSUNA ATTENUANTE

Una sconfitta che fa scalpore per i valori che la classifica segnalava fra le due squadre ma chi ha assistito alla gara onestamente deve riconoscere che l'Ortona ha meritato questa sonora debacle anche se con il minimo scarto . Era la prima gara del nuovo anno e ci aspettava una compagine gialloverde in spolvero , vestito con uno spirito battagliero e deciso a risalire nei piani alti della classifica ma francamente la delusione di quanto ha prodotto in campo e tanta e tale che davvero varrebbe la pena di finirla che due semplici parole : Ortona in vacanza .

I dirigenti e gli sportivi erano speranzosi di vedere realizzato cio' che in queste vacanze si auspicava , ossia iniziare il 2024 con una bella vittoria per un viatico di salire in classifica e soprattutto per dare morale e la consapevolezza che la squadra poteva ambire a qualcosa di meglio che non l'anonimato di stazionare nel limbo di metà classifica .

Da considerare che la società in questo prolungato riposo ha portato un importante centravanti ( Anaya Ruiz ), costato davvero caro , per dare una consistenza maggiore a tutta la compagine ma da quello che si e' visto credo le speranze e gli sforzi non abbiamo ottenuto quanto dovuto almeno da questa prima uscita . Ad onor del vero ce da dire che l'infortunio di Tarquini non era di poco conto ma non c'è nessuna scusante per quanto visto in campo a Francavilla .

Una squadra spenta , senza motivazione , senza agonismo , sena spirito battagliero , remissiva , inconcludente , sempre in affanno , sempre a rincorrere e con un gioco che a dir poco elementare e frutto di approssimazione e di mancanza di idee , si prendeva la palla in difesa e si procedeva con un lancio lungo naturalmente sempre consegnando su un piatto d'argento la palla all'avversario .

Questa prestazione e' talmente insufficiente che scuse non ci possono essere , e' parso incomprensibile che l'Ortona giocasse così male , non me ne vogliano i dirigenti e i tifosi se dico che oggi si e' toccato il fondo e che la squadra vista oggi e' da retrocessione . Chi mi conosce sa con quanta sofferenza dico questo ma la realtà di quello che ho visto oggi mi sembra ben rappresentato da quanto detto . Certamente la nostra compagine non può essere quella vista oggi , sicuramente quando si arriva al fondo non si può che risalire ma il morale e' a terra e credo che risalire la china sarà difficile ma non impossibile , mi sento di dire che sicuramente il nostro valore e' certamente superiore .

Credo che per una gara così deludente e inaspettata una buona parte di colpa debba prendersela l'allenatore che evidentemente in questo scorcio lungo di riposo causa feste natalizie non ha saputo tenere alta l'attenzione dei suoi giocatori , forse non è riuscito a svolgere quell'allenamento idoneo ad un prolungato riposo , si possono fare tante ipotesi ma sicuramente in questo , mi sento di dire , che l'allenatore ci ha messo molto di suo . Onestamente l'organico che ha a disposizione non può fare una prestazione del genere contro una squadra ultima in classifica con solo due punti , naturalmente onore ai giovani del Villa che hanno vinto con pieno merito .

La gara e' finita con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa con il gol messo a segno al 37' del p. t. .

Come sempre non mi dilungo sulla cronaca specialmente per quello visto oggi in campo , segnalo solo una traversa da parte dell'Ortona alla mezz'ora del s.t. su calcio di punizione di Selvallegra .

Di solito metto alla fine dell'articolo i voti ai calciatori scesi in campo ma questa volta credo che sia meglio soprassedere , dico solo che l'insufficienza va data a tutta la squadra senza distinzioni , mi permetto però di segnalare che l'insufficienza massima va data all'allenatore Colussi sia per la disposizione della squadra ma soprattutto per non aver saputo far esprimere alla compagine il suo vero potenziale .

L'Ortona e' scesa in campo con : Ferrara- Donatelli- Giancristofaro- Di Pietro- Lieti- Caporale- Salanovic- Majo- Anaya Ruiz- Selvallegra- Rosati .

L'auspicio e' che domenica prossima , contro il Francavilla Calcio 1927 si torni a vedere almeno una squadra gialloverde decente e con spirito combattivo , senza sacrificio ed abnegazione nella vita non si raggiunge nessun traguardo .

Amerigo Gizzi