Pedale Rosa lancia la campagna tesseramenti per il 2024

Pedale Rosa, la rinomata associazione sportiva dedicata alle donne amanti del ciclismo, è lieta di annunciare l’apertura della campagna tesseramenti per l’anno 2024.

La nuova stagione porterà con sé entusiasmanti novità e sfide emozionanti per tutte le appassionate di bicicletta.

L’Associazione Pedale Rosa è da sempre impegnata nella promozione del ciclismo tra le donne, offrendo l’opportunità di praticare questa affascinante disciplina, promuovendo momenti di condivisione e crescita nella comunità ciclistica.

L’abruzzese Valeria Zappacosta, presidente del team, leader carismatica e appassionata del ciclismo al femminile, ha commentato l’apertura della campagna tesseramenti aggiungendo: “Siamo orgogliosi di inaugurare ufficialmente la stagione 2024 di Pedale Rosa, un anno importante che ci vedrà impegnate ancora di più nella diffusione della passione per il ciclismo tra le donne. Desidero, inoltre, annunciare con grande gioia l’ingresso di Gianna Alberi come nuovo Presidente Onorario dell’associazione. La sua esperienza e dedizione al mondo del ciclismo femminile saranno di inestimabile valore per Pedale Rosa.”

Una delle grandi novità del 2024 sarà l’introduzione della Sezione Gravel: una disciplina che unisce la competizione su strade bianche con una componente di avventura e scoperta del territorio. La Sezione Gravel di Pedale Rosa offrirà un’opportunità unica per le donne cicliste di sfidarsi in percorsi impegnativi e affascinanti, avventurandosi in luoghi insoliti e meravigliosi.

Inoltre, Pedale Rosa è felice di confermare il mantenimento della quota associativa a soli euro 20. Questa scelta mira a rendere accessibile la partecipazione a un’associazione che si impegna a promuovere e sostenere il ciclismo femminile, creando un ambiente inclusivo e stimolante per tutte le donne interessate a unirsi alla famiglia Pedale Rosa.

Per ulteriori informazioni sulla campagna tesseramenti e sulle attività

dell’associazione, si prega di visitare il sito ufficiale: pedalerosa.net.

Pedale Rosa si appresta a intraprendere un nuovo viaggio ciclistico con l’obiettivo di sostenere e valorizzare ogni donna appassionata di ciclismo e di potenziare le proprie iniziative, aprendo le porte a nuovi scenari e opportunità da esplorare.