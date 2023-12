UNA BELLA ORTONA VINCE E CONVINCE CONTRO LA VICE CAPOLISTA

Una vittoria che cade a “ fagiolo ” dopo una striscia negativa che aveva portato l'Ortona ai margini dei play out . Serviva assolutamente una vittoria ma alla vigilia si aspettava con un certo timore la gara visto che il Bacigalupo all'andata sul suo campo ci aveva inferto una sonora sconfitta con un punteggio tennistico e soprattutto perchè la sua classifica dimostrava il suo blasone . Quindi non era semplice questa gara , tutt'altro , ma già dal fischio d'inizio l gialloverdi si sono scrollati di dosso quello che diceva la classifica ed hanno preso possesso del centrocampo con grande personalità e nessuna soggiacenza verso l'avversario dimostrando di essere assolutamente all'altezza ed anzi superiore tanto e' vero che nel primo tempo ha pressato e dominato per larghi tratti costringendo alla difensiva gli avversari che erano però costretti a lasciare larghi spazi prontamente sfruttati con un uno due perentorio dapprima al 18' con Di Pietro che insaccava di piatto davanti alla porta e poi al 22' con Tarquini che insaccava inesorabilmente alla destra del portiere . Un doppio vantaggio assolutamente meritato per quanto espresso sul campo . Solo al 30' p.t. il Bacicalupo si rendeva pericoloso col proprio attaccante ma il portiere ortonese azzeccava il tempo d'uscita e riusciva a sventare bellamente .

Nel secondo tempo ci si aspettava la veemente reazione della squadra ospite che per certi versi ci e' stata ma non ha portato a nessuna segnatura da parte loro perchè le occasioni create non sono state mai limpide ma frutto di rimpalli a volte confusi difficili da sfruttare . Il centrocampo di Mister Colussi ha fatto molto filtro agevolando così in qualche maniera la difesa che comunque ha avuto molto da fare ma con due centrali , Lieti e l'esordiente Caporale intenti a ribattere sempre sui cross che il Bacigalupo ha sviluppato ma mai dal fondo ma piuttosto dalla tre quarti che notoriamente agevola il compito dei difensori avversari . Comunque tutta la difesa ha fatto buona guardia compreso il portiere Santurbano che al di la di qualche incertezza inevitabile vista la giovanissima età ha ben difeso la propria porta .

Ora ci sarà la sosta per le feste natalizie ma i dirigenti gialloverdi avranno molto da fare perchè devono completare l'organico che manca ancora di un vero bomber . Finora le uscite sono state ben quattro , i due portieri Bozzi e Cattenari , l'attaccante Di Rocco e per ultimo Farindolini . Per contro le entrate sono state per ora tre , il portiere Ferrara Kevin , il centrale difensivo Mirco Caporale e il centrocampista offensivo Muhamed Salanovic . Quindi si attende la ciliegina sulla torta che dovrà completare in modo sostanziale la fase offensiva , ossia l'ormai famoso attaccante in tutti i sensi .

Formazione Ortona

1-Santurbano v. 7 alcune incertezze ma prezioso in un paio di occasioni , ottimo esordio .

2-Donatelli v. 6.5 aveva di fronte un mancino niente male ma lui ha tenuto botta.

3-Giancristofaro v. 6.5 schierato sulla fascia dx come braccetto da il suo contributo pur essendo la sua posizione abituale centrale di difesa .

4- Giandonato v. 7 mai appariscente ma assolutamente prezioso , si mette come mediano metodista davanti alla difesa e fa filtro efficace.

5-Lieti v. 7 bravo , sempre presente a dare sicurezza a tutto il reparto , di testa quasi insuperabile .

6-Caporale v. 7.5 era l'esordio ma lui non si e' lasciato impressionare , ottimi interventi aerei e non , grossa personalità , ha dato un grande contributo .

7-Di Pietro v. 7.5 macina il campo in lungo e in largo , determinato e combattivo , questa volta ha coronato la sua prestazione anche con il gol , bravo .

8-Konda v. 6.5 ha dato il suo contributo senza acuti ma si e' battuto con discreto risultato.

9-Tarquinni v. 7.5 come sempre grande abnegazione , si batte e si sbatte , crea spazi e combatte sempre con ardore su tutti i palloni , oggi anche bomber .

10-Selvallegra v.7 grande spirito di sacrificio per lui che e' dotato di buona classe , ha cercato sempre di sacrificarsi , peccato per il gol mancato.

11-Rosati v. 6.5 il giovane attaccante ha qualità per creare spazi e si deve anche a lui se spesso l'Ortona buone occasioni da rete , peccato che per ora non segna.

Allenatore Colussi v. 7.5 non aveva un compito facile dopo la striscia negativa della sua squadra , ricostruire la fiducia nei propri mezzi non e' facile ma lui ci e' riuscito ed ha

portato i suoi giocatori a fare una gara superlativa .

Amerigo Gizzi