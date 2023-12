U19 C5 – Gir. P: Finisce con un pari la sfida tra Tombesi e la capolista Junior Domitia

Il match di giornata di ieri non ha deluso le aspettative.

È vero, la Tombesi ha avuto più occasioni per portare a casa l’intera posta in palio e non solo.

Tuttavia non si può recriminare nulla ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine e non è un caso quello di dire “fino alla fine”, perché sono stati effettivamente gli ultimi 20 secondi di gioco quelli più frenetici, in cui tutti erano alla ricerca spasmodica del goal che avrebbe decretato non soltanto il vincitore.

La partita si è decisa tutta nel primo tempo: a rompere il ghiaccio è stato Ammirati per la Tombesi e, successivamente, Balanca ha messo la sua firma per la Junior Domitia.

Nel secondo tempo la situazione si è fatta più calda, con i tifosi sempre sugli scudi a difesa e sostegno dei gialloverdi. Tante occasioni, ma zero goal.

Un plauso particolare va al portiere della Tombesi Kevin Di Matteo che, in un paio di belle occasioni a favore degli ospiti, si è reso protagonista di spettacolari parate.