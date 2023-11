ALL'ORTONA MANCA SEMPRE QUALCOSA PER DIVENTARE GRANDE - NON SODDISFA IL PAREGGIO CASALINGO

Nell'articolo pre partita avevo auspicato che l'Ortona desse un chiaro segnale di maturità ma purtroppo questo e' mancato del tutto considerando che tutte le circostanze le siano state favorevoli ed in particolare che e' passata in vantaggio già al 23' p.t. con Selvallegra che ha trasformato un rigore per fallo di mani netto su tiro di Tarquini . Rigore giusto e sacrosanto , ancora una volta Selvallegra con freddezza metteva a segno la massima punizione . I gialloverdi per tutto il primo tempo non hanno smesso mai di cercare di mettere a segno il raddoppio e una volta con Selvallegra ha centrato il palo alla dx del portiere , un'altra con Tarquini alla mezz'ora che perdeva tempo invece di tirare prontamente e soprattutto con Rosati al 43 ‘ che metteva alto solo davanti al portiere un’occasione davvero più facile da realizzare che sbagliare . Ancora una volta la squadra di Colussi ha evidenziato la vera criticità nel mettere a terra tutto il gioco prodotto , anche bello da vedere , ma che poi difficilmente trova concretezza realizzativa . Ormai e' chiaro che l'Ortona con questo organico trova la sua dimensione nella mezza classifica considerando che i pareggi portano in termini di punti poca cosa mentre ciò che fa la vera differenza in classifica e' la vittoria . Questo secondo il mio parere e' la chiave di volta che può far diventare una squadra competitiva per le alte sfere anzichè accontentarsi di navigare a metà classifica senza infamia e senza lode .

Il secondo tempo ha visto il Lanciano privarsi del suo n. 8 Conti per espulsione ma questo episodio anzichè galvanizzare i gialloverdi ha prodotto un risveglio di orgoglio e moltiplicato le forze del Lanciano che prima ha pareggiato con un magistrale gol su punizione di Ibrian e successivamente e' riuscito a portare in porto un importante pareggio . E' inutile dire che la divisione della posta così ottenuta dall'Ortona mette a nudo ormai in modo lampante ed evidente la necessità di un finalizzatore senza il quale possiamo dire addio alle speranze di promozione che guardando tutte le squadre in lotta non mi pare sia irrangiungibile .

Comunque negli ultimi 20' l'Ortona ha cercato di raggiungere la vittoria ma il gioco non e' parso , paradossalmente , così pimpante come nel primo tempo per mettere in seria difficoltà l'avversario in inferiorità numerica , insomma credo che il Lanciano alla fine abbia meritato il risultato finale .

Domenica prossima 26 novembre andremo a far visita al San Vito che in pratica e' un derby aperto a tutti i risultati in quanto le due compagini sembrerebbero almeno finora stare sullo stesso piano ma il risultato finale potrebbe spostare gli equilibri a favore dell'una o dell'altra .

Formazione Ortona

1-Bozzi v. 6.5 sicuro nelle uscite soprattutto sulle ripartenze del Lanciano servite a stopparne sul nascere la pericolosità.

2-Di Pasquale v. 6 e' un buon giocatore ma mai incisivo nel supportare azioni offensive , non ricordo nessun cross da parte sua .

3-Palmaricciotti v. 6 ha cercato di farsi vedere anche in fase di appoggio ma troppe volte si e' lasciato sovrastare da Baka che ha imperversato sulla sua fascia .

4-Giandonato v. 6 non e'stato all'altezza del suo standard .

6-Reyes v. 6.5 Non ha demeritato ed ha controllato abbastanza bene l'avversario .

5-Lieti v. 6.5 sempre attento , dirige bene la difesa , una sicurezza , ad un certo punto e' stato sostituito , zoppicava , speriamo non sia un infortunio .

7-Di Pietro v. 6 poteva e doveva fare di più , il suo supporto non fa mai mancarlo ma onestamente mi aspetto di più da lui specialmente nelle conclusioni che latitano .

8-Petaccia v. 6 sostituisce Farindolini e questo fa già tremare i polsi , e' chiaro che il suo apporto non può essere paritetico ma non dispiace , corre , lotta .

9-Tarquini v. 6.5 sempre un gran lavoro il suo , peccato che gli spazi che crea non siano adeguatamente sfruttati e tramutati in reti .

10-Selvallegra v. 7 cerca di raccordare il gioco al meglio , e' stao pericoloso in un paio di occasioni tra cui al primo tempo colpendo un palo e trasformando freddamente il rigore da lui tirato decretato dall'arbitro per plateale fallo di mano di un difensore avversario .

11-Rosati v. 6 sempre grande impegno , non si risparmia mai e rincorre tutte le palle , per questo la sufficienza ma come finalizzatore ha tante carenze e ogni domenica lo dimostra .

Le sostituzioni effettuate non hanno portato gran beneficio ed in alcuni casi più che accrescere hanno diminuito la pericolosità della squadra .

Allenatore - Colussi v. 6.5 e' vero che mancavano Giancristofaro e Farindolini , due titolarissimi , ma la squadra mi e' parsa un tantino giù di tono nel secondo tempo , non ho capito bene la sostituzione di Tarquini ammenochè non sia avvenuta per infortunio .

Amerigo Gizzi