ORTONA CALCIO ATTESA AD UNA PROVA DI MATURITA' CONTRO IL LANCIANO 1920

Una gara interna insidiosa quella che aspetta l'Ortona Calcio domani allo stadio comunale , una gara interna che dira' e ci chiarirà l'effettiva forza della compagine di Colussi .

Ci troviamo alla decima gara di campionato e i risultati fin qui ottenuti non sono stati eccellenti ma e' anche vero che la squadra e' completamente nuova e quindi ha bisogno di un rodaggio più lungo del normale . Si sono palesati fin qui luci e ombre che ci posizionano a metà classifica ma onestante sono convinto che si potrebbe aspirare a molto di più . Le prossime gare a partire appunto da quella di domani dovrebbero dirci a cosa effettivamente si può aspirare , se si può pensare di puntare nuovamente alla promozione in eccellenza oppure ad un anno di transizione che ci dovrebbe portare in pole position dal prossimo anno .

Sicuramente le aspettative non potevano essere da parte dei dirigenti quelle di un immediato passaggio alla categoria superiore vista anche la campagna acquisti che e' stata impostata ad un rinnovo completo anche obbligato dalla volontà dei singoli calciatori che hanno preferito altri lidi ma secondo il mio parere la squadra allestita e' competitiva e basterebbe un non nulla per farla diventare una seria compagine per il passaggio alla categoria superiore . Credo che con l'innesto di un paio di calciatori si completerebbe l'organico in grado di dire la sua fino in fondo , premetto che questa e' una mia valutazione personale e non so se rispecchia in qualche maniera quella della dirigenza ma credo che varrebbe la pena fare un ulteriore sforzo per dire la nostra ad alti livelli .

Comunque la gara di domani contro il Lanciano 1920 e' uno snodo cruciale per chiarirci definitivamente le idee e da qui l'importanza che gli attribuisco considerando che una vittoria ci proietterebbe in una posizione di media alta classifica che darebbe all'ambiente quella spinta di euforia e di consapevolezza nei propri mezzi che potrebbe fare anche miracoli .

Aspettiamo la gara di domani con fiducia , la scorsa domenica in quel di Atessa Lieti e compagni hanno dimostrato di avere frecce al proprio arco per portare l'intera posta a casa .

Amerigo Gizzi