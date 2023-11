Brillante secondo posto per la IX Zona Abruzzo Molise

La IX Zona Abruzzo e Molise conquista un memorabile secondo posto nel Campionato Italiano delle Zone della Federazione Italiana Vela concluso a Rimini, un appuntamento che assegna il titolo italiano a squadre di zona.

L’equipaggio su imbarcazione da minialtura J70 guidato da Serguei Chevstov (CV La Scuffia) al timone e composto da Riccardo Di Genova (CV La Scuffia), Stefano Troiano (LNI Ortona), Vittoria Rozzi (CV La Scuffia) e Sonia Carnevale (CV La Scuffia) si è piazzato in testa ad altri tredici squadre, ad un solo punto dall’equipaggio laziale che ha vinto.

“Abbiamo disputato un’ottima regata – spiega Giancarlo Casuscelli, Team Leader del gruppo velico abruzzese – con vento di libeccio sui 15/20 nodi il primo giorno. Purtroppo domenica, il secondo giorno, non si è potuto regatare per burrasca, con raffiche sui 40 nodi, per cui le gare sono state annullate. Forse se avessimo gareggiato ancora avremmo potuto conquistare altri punti e il primo posto”.

Quindici le squadre in regata, una per ogni zona FIV, con l’organizzazione affidata allo Yacht Club Rimini, ossia la XI Zona che lo scorso anno ha vinto il titolo.

Presenti il presidente della FIV Francesco Ettorre e il presidente della IX Zona FIV Abruzzo e Molise Domenico Guidotti che ha sottolineato l’ottimo risultato raggiunto: “La nostra Zona – ha detto – ha finanziato un raduno per giovani al di sotto dei 18 anni permettendo loro di avvicinarsi al mondo del Team Race con un istruttore come Serguei che poi ha scelto i migliori”.

Fonte: Coni Abruzzo