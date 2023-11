ORTONA BEFFATA AL NOVANTASEIESIMO DA UNO SVARIONE DEL PROPRIO PORTIERE

Per come si era disputata la gara era quasi impossibile immaginare che la vittoria sarebbe sfuggita all'Ortona ma il bello del calcio sta proprio in questa imprevedibilità che riesce a cambiare un risultato ormai acquisito e meritato in lungo e in largo per tutta la durata della gara . Purtroppo a volte la differenza la fa anche un minimo di furbizia che riesce in certi casi a portare a casa il risultato . Dire comunque che oggi l'Ortona e' riuscita solo a portare a casa uno striminzito pareggio e' particolarmente avvilente e non rispondente all'effettivo valore dimostrato per tutti i novanta minuti . L'Atessa nonostante tutto l'impegno profuso ha dovuto subire la grande supremazia territoriale tenuta dai gialloverdi che hanno sciorinato un gioco brillante e mai concedendo alcunchè all'avversario che e' stato suo malgrado costretto a limitare i danni di tale schiacciante superiorità . Oggi , chi ha assistito alla partita può ben dire che i risultati non sono mai acquisiti se non dopo il triplice fischio dell'arbitro , oggi e' stato il classico esempio che comunque si giochi c'e' sempre l'imponderabile che guasta qualsiasi andamento di gara . Comunque oggi l'Ortona onestamente non poteva fare di più , e' stata padrone assoluto , ha dominato l'avversario in tutti i reparti , conducendo il gioco a piacimento e mettendo in soggezione l'avversario che e' apparso frastornato e mai in partita . Il primo tempo e' stato un monologo della squadra di Colussi che già dai primi minuti impensieriva il portiere avversario in alcune parate di pregio e si deve a lui , migliore in campo assoluto fin tanto e' rimasto in campo se la sua porta e' stata violata solo su calcio di rigore trasformato al 10' p.t. da Selvallegra per un fallo di mani plateale di un difensore atessano . Nessuna protesta per l'evidenza e la giustezza della decretazione della massima punizione .

L'Ortona non si e' mai accontentata del risicato vantaggio ed ha continuato ad attaccare per mettere al sicuro il risultato ma ha trovato come dicevo sopra un portiere davvero in gamba che gli ha impedito più volte di arrotondare . Il secondo tempo non cambiava canovaccio e c'era sempre l'Ortona sugli scudi e già al 5'del s.t. passava di nuovo su colpo di testa di Lieti tornato titolare dopo la recente squalifica . L'Atessa non ha mai dato l'impressione di poter ribaltare il risultato in quanto sempre messo alle corde dai gialloverdi ma al 30' perveniva alla segnatura per un'errata posizione assunta dal portiere Cattenari fuori esageratamente dalla porta senza che ce ne fosse motivo e beffato da Lopez Agustin . L'Atessa non riusciva ad impensierire ulteriormente ma inaspettatamente al 96' il portiere Cattenari gli regalava il secondo gol ed il pareggio che ormai nemmeno i padroni di casa si aspettavano . La gara e' terminata in pareggio ma ha completamente soddisfatto l'Ortona per il gioco espresso .

Formazione Ortona

1- Cattenari v. 3.5 Una giornata memorabile per lui in senso negativo . Un primo gol subito per una sua posizione errata per la circostanza e addirittura una seconda rete letteralmente regalata al 96' , poteva rinviare di piede , toccare di testa , stoppare , poteva fare qualsiasi cosa tranne quello che ha fatto o che doveva fare , insomma un autogol clamoroso anche se sotto spoglie inconsuete .

2-Di Pasquale v.7 non ha fatto errori , non ha concesso nulla , ha dominato l'avversario sempre e comunque .

3-Palmaricciotti v.7 gara ben giocata , mai in affanno , ha accompagnato spesso l'azione incidendo . Bella la sua punizione sulla testa di Lieti autore del secondo gol .

5-Lieti v. 7.5 spadroneggia in difesa e non concede spazio agli attaccanti avversari , bellissima la sua incornata nell'occasione della seconda rete . Purtroppo si sente quando e' in che campo in senso positivo ma anche quando manca perchè si fa continuamente squalificare e quindi in senso assolutamente negativo . Speriamo che farsi espellere sia per lui che per noi rimanga un lontano ricordo da oggi in poi .

4-Giandonato v. 7 Gioca da mediano metodista , fa filtro dovizioso a centrocampo , da consistenza al reparto , bravo .

6-Giancristofaro v. 7 Non si fa mai sorprendere e risulta efficace e mai in affanno , oggi un reparto difensivo davvero ottimo , nonostante i due gol subiti ma irripetibili per come sono stati realizzati .

7-Di Pietro v. 7 Come sempre fa il suo dovere senza strafare ma con continuità e non lascia mai sguarnito il reparto che presiede sempre con molta dedizione e positività.

8- Farindolini v. 7 Gioca bene , raccorda bene la difesa con la fase offensiva ma non tocca l'eccellenza di altre volte , questo però e' positivo nel senso che la squadra dimostra che ha un reparto di centrocampo che prescinde dal singolo giocatore .

9- Tarquini v. 6.5 gioca sempre con molta applicazione e svaria in tutte le posizioni d'attacco per dare l'imput a servirlo , buon giocatore ma non e' un goleador anche se con i suoi 4 goals risulta il più prolifico finora .

10- Selvallegra v. 7 Cerca di svariare in tutta la linea d'attacco e cerca anche di raccordare , a volte trattiene una frazione di più il pallone e fa sfumare la pericolosità delle ripartenze , comunque ottimo il rigore segnato , miglioramento continuo rispetto alle prime uscite stagionali. Mi aspetto molto da lui .

11- Rosati v. 6.5 Quando e' in campo si nota sempre , si fa vedere , fa sgroppate e si propone con perseveranza , ha sempre qualche occasione per segnare ma per ora le manca troppo spesso , deve migliorare nei venti metri finali , lui e' brevilineo e in area di rigore può essere letale .

I cambi effettuati dal mister non hanno spostato granchè nel senso che si sono comportati bene e meritano indistintamente la sufficienza

ALLENATORE COLUSSI V. 8 la squadra ha assimilato ciò che vuole e dimostra di partita in partita di avere le idee chiare , schiera invariabilmente , almeno finora , la migliore formazione possibile e sa ricavare il massimo da chi e' in panchina . Davvero un viatico , finora , ragguardevole .

Amerigo Gizzi