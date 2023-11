UNA BELLA E CONVINCENTE ORTONA TORNA AD UNA SPLENDIDA VITTORIA

L' Ortona aveva bisogno di tornare a vincere per muovere la classifica e tornare ad una posizione più confacente al proprio valore . I gialloverdi avevano un solo obbiettivo , la vittoria , che e' stato raggiunto ampiamente sciorinando anche un gioco che a tratti ha ricordato la splendida performance ottenuta con la capolista Rapino . la gara ha avuto un andamento di equilibrio solo nei primi 20' p.t. quando le squadre si sono studiate ma da questo punto in poi si e' vista una netta superiorità della squadra di Colussi che ha preso le redini del gioco senza mai mollarle . Al 30' p.t. Selvallegra con uno slalom si presentava in area di rigore avversaria ed insaccava imparabilmente sotto la traversa alla dx del portiere . Nemmeno 5' dopo , quindi al 35' l'Ortona raddoppiava con una rete di Tarquini dopo uno splendido fraseggio che non casualmente vedeva come protagonista il solito Selvallegra . A proposito di questo giocatore c'e' da dire che in questo inizio di campionato non ha dato il meglio di se ma oggi speriamo che si torni a rivedere quel giocatore che conoscevamo per i suoi trascorsi . Devo dire che secondo il mio parere , la gara odierna lo ha proiettato prepotentemente sugli scudi sia come realizzatore che di rifinitore , il terzo gol nel secondo tempo e' partito sempre dal suo piede che ha dato un assist al bacio per Petaccia che si e' fatto trovare al momento giusto al posto giusto , un plauso a questo ragazzo che e' entrato a gara in corso ma ha subito preso le misure ed ha sciorinato alcuni fraseggi con imbeccate conseguenti di ottima fattura .

Ho anticipato un po' anche il secondo tempo con la terza rete perchè onestamente c'e' poco da dire o magnificare oltre misura questa prestazione che e' finita col punteggio di 3-0 ma che non racconta davvero fino in fondo la superiorità dimostrata . Comunque il numero delle reti alla fine ha poca o nulla importanza perchè quel che conta e' che la compagine ha dimostrato di giocarsela sempre anche con assenze importanti a causa di squalifiche che mi auguro di non dover più commentare , della serie che a nulla vale trovare giustificazioni a queste espulsioni perchè quello che fa la differenza e' non incorrere mai e soccombere per cartellini rossi , tutto il resto , scuse comprese , sono aggravanti .

Chiedo scusa per essere così drastico ma non bisogna lasciarsi andare ed indurre l'arbitro a prendere questi provvedimenti con l'aggravante poi che il buon Lieti è recidivo tanto da aver dopo solo 7 gare cumulato addirittura tre giornate , un'enormità che non bisogna mai più ripetere . Conosco bene il calciatore che essendo l'unico superstite della vecchia guardia a volte per la troppa passione che mette nel voler sostenere la causa finisce poi , non volendo naturalmente , di peggiorarla .

Domenica prossima andiamo a far visita all'Atessa e dobbiamo dimostrare davvero qual'e' il nostro effettivo valore , una sconfitta sarebbe una iattura dal punto di vista della costanza della continuità che e' il valore essenziale per rimanere nelle zone alte della classifica .

Formazione dell'Ortona

1-Cattenari v. 6 poco o nulla impegnato , disbrigo di facili pratiche

2-Di pasquale v. 6.5 meno timido del solito , oltre alla difesa si procura anche qualche sgroppata di appoggio .

3-Palmaricciotti v. 6 non particolarmente impegnato , disbriga cio' che gli capita senza particolari patemi .

4-Giandonato v. 7- dotato di un buon lancio , e' sempre presente nell'impostare e nel raccordare tra difesa ed attacco , bravo

5- Reyes v, 6.5 Non ha dovuto penare molto contro il centravanti avversario anche perchè poco e male cercato dai compagni e comunque pqrso di poca consistenza .

6- Giancristofaro v. 7 senza sbavature la sua gara , e' sul pezzo senza mai andare in affanno , dirige bene la difesa .

7- Di Pietro v. 6.5 e' una certezza , e' titolare con merito ma si limita all'essenziale , mai incisivo veramente , dovrebbe dare anche un apporto in fase conclusiva .

8- Konda v. 6 e' partito da titolare a centrocampo per sostituire lo squalificato Farindolini ed e' stato agevolato anche dalla superba prova di Selvallegra .

9-Tarquini v. 7 come sempre la sua prestazione e' di grande intensità , fa salire la squadra con dovizia ed oggi ha fatto anche un gol da centravanti vero , speriamo si ripeta , e' l'unico che segna e si sa che le reti sono il solo pane necessario .

10-Selvallegra v. 8 si sbocca segnando una splendi da rete ma in mancanza di Farindolini e' lui che si erge in lungo ed in largo nel smistare palloni su palloni , e' efficace e riesce ad innescare i compagni in modo direi impeccabile . Gara da incorniciare .

11-Rosati v. 6.5 il ragazzo si muove bene , corre e si fa vedere e detta i passaggi . Si rende anche pericoloso in alcune circostanze ma gli manca spesso la gioia della realizzazione che gli darebbe anche coraggio ed entusiasmo in più .

20- Petaccia v. 7 una menzione particolare per questo ragazzo che appena e' entrato ha dimostrato di farsi vedere in campo , di dettare i passaggi verso di lui , di fraseggiare con saggezza e di farsi trovare al posto giusto ed al momento giusto per fissare il punteggio sul tre a zero per la sua squadra .

Allenatore Colussi v. 7.5 un mister davvero efficace , fa giostrare bene la squadra , gli fa adottare schemi adatti per le caratteristiche dei propri calciatori e riesce a sopperire alle mancanze per squalifiche in modo eccellente .

Amerigo Gizzi