UNA BELLA ORTONA DOMINA MA NON RIESCE A VINCERE CON LA CAPOLISTA

Una bella Ortona mette la museruola alla capolista che non riesce mai ad impensierire il portiere avversario . Parliamoci chiaro le aspettative della vigilia per i piu' non era certo un dominio dei gialloverdi ma inaspettatamente così e' stato per tutta la durata della gara , piu' marcato nel primo tempo . Un' Ortona così restituisce fiducia a tutto l'ambiente visto che la squadra e' stata assemblata con calciatori tutti nuovi e che non hanno giocato mai insieme .

Si pensava che occorresse più tempo per amalgamarli insieme ma evidentemente sia il Mister Colussi che il direttore sportivo D'Orazio col supporto dilegente della dirigenza sono stati oculati al di la' di quello che si potesse pensare ma tant'è che il campo ci restituisce una compagine gia' consistente , con un gioco ben definito , con una difesa ben costruita , un centrocampo di tecnica e di quantità e con un attacco volitivo anche se in questo reparto sembra manchi ancora qualcosa .

Tornando alla gara odierna gia' dal primo tempo se non soprattutto l'Ortona ha preso le redini del gioco con una personalità inaspettata e convincente . Le trame imbastite si dimostravano efficaci ma con qualche carenza nel concretizzare la superiorità territoriale ampiamente dimostrata . La Casolana sicuramente non si aspettava di trovare una compagine così ben messa in campo e ha subito per tutto il primo tempo senza poter imbastire alcuna azione offensiva . Al 37' della prima frazione di gioco un gol che sembrava ormai cosa fatta e' stato mancato da Selvallegra che purtroppo solo davanti al portiere gli scaricava addosso il pallone . Altre occasioni non si sono concretizzate perchè e' sembrato mancare quel finalizzatore che riesce a trasformare un bel gioco con reti . Sappiamo tutti che segnare per primi apre l'avversario e lo sottopone inevitabilmente a ripartenze capaci di agevolare il gioco di chi e' in vantaggio e a subire anche in termini di nervosismo perchè nella foga di recuperare si commettono falli e intemperanze sulla terna arbitrale .

Comunque la gara non e' cambiata granchè nel secondo tempo perchè il predominio territoriale dell'Ortona e' stato costante ed ha sempre costretto gli ospiti a difendersi a volte con molto affanno ma senza subire reti non per propri meriti ma solo per la mancanza di finalizzazione dei gialloverdi .

Il risultato finale dello zero a zero non premia la squadra di Colussi che ai punti avrebbe ampiamente meritato una vittoria contro questa capolista che si trova un punto che per loro diventa oro visto l'andamento della gara .

Formazione Ortona

1-Bozzi v.6 spettatore non pagante ma attento nelle uscite fuori area per evitare qualche abbozzata folata avversaria.

2-Di Pasquale v. 6 non fa nulla per aiutare con cross e folate offensive , si limita molto a difendere ma non soddisfa ancora appieno .

3-Donatelli v. 6.5 fisicamente basso , non proprio adatto come difensore ma tignoso al punto giusto e riesce anche a limitare l'avversario di testa .

4-Di Pietro v.7.5 dominante a centrocampo , imposta , corre , tampona , aiuta in tutte le zone del campo .

5-Reyes v. 6 si limita all'indispensabile , non commette errori. Ancora non convince appieno ma e' sulla buona strada.

6-Giandonato v. 7 sostituisce senza sbavature Lieti , fa girare la difesa con autorità , buona prova la sua .

7-Petaccia v. 6.5 giocare a centrocampo non e' facile per i veterani figuriamoci per un giovanissimo . Un buon primo tempo , nel secondo cala un po'.

8-Farindolini v. 7 e' il fulcro del centrocampo , oggi non trova quegli acuti a cui ci aveva abituato ma la sua presenza e' rassicurante .

9-Tarquini- v. 6.5 si danna l'anima , combatte a volte isolato ma fa salire la squadra , e' sempre presente quando viene sollecitato ma manca nelle conclusioni , più che un bomber sarebbe una spalla ideale per un rapace dell'area . Con un bomber al suo fianco tutto sarebbe più facile per i gialloverdi .

10-Selvallegra v. 6 fin'ora la sua migliore dote e' farsi trovare spesso in posizione ottimale per segnare ma attualmente non ha mai saputo sfruttare questa dote , ha bisogno di sbloccarsi , forse dopo potremo vedere il suo effettivo valore ma per ora le sue prestazioni non sono assolutamente convincenti .Abbiam o bisogno dei suoi goals .

11-Di Rocco v. 6 grande impegno ma impacciato in molte occasioni , deve dare di più , non conclude mai e sbaglia troppo le misure dei servizi e dei passaggi .

i subentrati - Finizio- Colaiezzi e Konda si sono dati da fare e meritano la sufficienza ma devono crescere .

Allenatore Colussi v. 7.5 si sta dimostrando un buon allenatore , in poco tempo ha messo in campo una squadra che cresce di partita in partita , i suoi insegnamenti vengono ben assimilati ed anche in poco tempo , evidentemente ha carisma .

Amerigo Gizzi