UNA BUONA ORTONA PORTA A CASA UN PAREGGIO MA MERITAVA IL SUCCESSO PIENO

Era una gara difficile sulla carta per l'Ortona nel campo del Francavilla ma l'andamento e la supremazia messa in atto per i tre quarti della gara ha dimostrato che i gialloverdi meritavano ampiamente di portare a casa l'intera posta in palio.

Un primo tempo in cui la squadra di Colussi ( allenatore Ortona ) ha espresso un gioco arioso e a tratti dominante mettendo in mostra un impianto di gioco ben definito e con una solidità che evidentemente gara dopo gara diventa sempre più evidente . Dopo un opportuno rodaggio la compagine sta acquisendo quello che il Mister Colussi desidera e il campo lo sta dimostrando appieno . Un primo tempo in cui c'era la sensazione che l'Ortona potesse passare da un momento all'altro ed infatti al 33' con un tiro di rara bellezza il solito Farindolini metteva a segno sulla sx del portiere incolpevole nella circostanza. Farindolini da' classe e intuizioni al reparto di centrocampo ma in fase offensiva sembra mancare qualcosa nonostante il grande lavoro ma spesso in solitaria del centravanti Travaglini. Per aiutare in fase d'attacco serve il miglior Selvallegra che sta crescendo ma non esprime ancora per intero il suo gran potenziale. Comunque il primo tempo si è concluso in assoluto controllo dei gialloverdi . Nel secondo tempo ci si aspettava una reazione consistente del Francavilla ma onestamente non cambiava gran ché, la squadra di Colussi non concedeva licenze agli avversari che non davano sensazione di poter passare se non su un singolo episodio. Purtroppo al 30' s.t. una grande ingenuita' del 6 Giancristofaro che per reazione forse su provocazione di un avversario reagiva sullo stesso che crollava a terra come folgorato e induceva l'arbitro in collaborazione col suo assistente ad espellerlo . Questo episodio ha cambiato la gara che si è incattivita ed ha concesso una superiorità numerica che non poteva non incidere sui 15' finali . Infatti il Francavilla ha cominciato a premere anche se senza nessuna pericolosità ma su un'ulteriore leggerezza ed ingenuita' in area di rigore i gialloverdi concedevano su un piatto d'argento un rigore che trasformato riportava in parità il punteggio. Gli ultimi concitati minuti si innervosivano ancora di più ma l'Ortona teneva bellamente il campo e non concedeva nulla se non un eventuale sospetto fallo di mano nella propria area , onestamente non credo meritasse assolutamente un rigore . Dopo il triplice fischio la panchina del Francavilla si fiondava sull'arbitro e lo redarguiva platealmente ma cosa curiosa il direttore di gara si recava presso la panchina gialloverde ed espelleva il capitano Lieti. Un brutto finale di gara che si poteva e si doveva evitare che spero sia d'insegnamento per le prossime gare .

PS . Voglio fare una leggera divagazione sull'arbitro Federico Torricella della sezione di Vasto , come notorio sono amico dei direttori di gara essendolo stato anch'io per molti anni .

La sua conduzione della gara e' stata condizionata e sbilanciata a favore della squadra di casa soprattutto a livello disciplinare e questo ha indispettito e innervosito soprattutto gli ospiti . . E' chiaro che la politica attuale del settore arbitrale e' per far fare esperienza ai giovani direttori di gara ma e' bene tener conto che questo campionato di promozione muove somme consistenti per lo più frutto della passione di dirigenti . Questa partita e' stata , secondo il mio parere , un po' condizionata dalla inadeguatezza e personalità dell'arbitro che probabilmente ha finito per condizionare lo spettacolo ed il risultato .

Formazione dell'Ortona :

1- Bozzi v. 6 poco impegnato , senza fronzoli , credo però che sia un po' plateale a volte , dovrebbe pensare a giocare più che a discutere e lamentarsi con gli avversari .

2-Di Pasquale v. 6 un giovane di buon prospetto che non ancora raggiunge la migliore condizione .

3-Finizio v. 6 deve dare una mano a Selvallegra ma non sembra una spalla ideale , serve un gran fiato e a volte va a vuoto . Anche lui giovane ma sta crescendo .

4-Giandonato v. 6.5 buona la sua gara , attento , ha mantenuto la posizione , ordinato e diligente .

5-Lieti v. 7 come rendimento , la solidità in difesa , senza fronzoli , non sbaglia nulla ma si rende protagonista in negativo nel finale facendosi espellere , questo e' gravissimo , lui e' il capitano ed ha il dovere di mantenere la calma in qualsiasi circostanza , la squadra ha bisogno di lui ma domenica non ci sarà in una gara difficile e importante . Considerando il tutto il voto scende a 6.

6-Guiancristofaro v. 6.5 come rendimento , anche lui come il capitano ha disputato una buona gara ma incredibilmente si e' fatto espellere e da allora e' cambiata completamente la gara . Se ci si fa espellere pur se provocato e' comunque un comportamento che mette la squadra in grave difficoltà infatti l'avversario ne ha approfittato alla grande cambiando l'esito della partita.

7-Di Pietro v. 6 ha dato una mano al centrocampo con dedizione . si e' battuto bene senza però nessun guizzo di rilievo . Gara positiva.

8-Farindolini v. 7.5 e' l'autore del gol e che gol , classe , saggezza e scaltrezza in questo inizio di campionato . Se continua così sarà il fulcro imprescindibile .

9-Tarquini v. 6,5 non segna , non impensierisce il portiere avversario ma sembra un leone che si batte su ogni pallone , a volte anche marcato in una morsa difensiva riesce a far salire la squadra , si trova in un ottimo stato di forma fisica.

10-Selvallegra v. 6 rispetto a domenica scorsa e' sembrato un altro giocatore , ha mostrato padronanza del pallone , ha un buon dribling e tecnicamente valido , credo che quando sarà al top di condizione i gol verranno perchè ha tutto per realizzarli.

11-Rosati v. 6 e' un ragazzo giovane ma efficace quando ha la palla a terra . E' un brevilineo e quindi riesce a mettere in difficoltà il suo marcatore , peccato si sia infortunato e non e' rientrato nel secondo tempo .

18-Di Rocco v.6 ha sostituito Rosati , ha tutt'altre caratteristiche rispetto al primo , ha avuto sui piedi un paio di ottime occasioni e le ha fallite entrambe , a lui un mezzo voto in più per l'impegno profuso , mi sembra leggermente sovrappeso e quindi vorrei rivederlo in una forma migliore ma credo che potrebbe ritornare utile se sarà sostenuto dal fisico.

Allenatore Colussi v. 7 Ha fatto qualche cambiamento che sul campo ha dato i suoi frutti , sta facendo un buon lavoro .

Amerigo Gizzi