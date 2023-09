DOMENICA LA PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE - L'ORTONA CALCIO ALL'ESORDIO SABATO

Ecco finalmente ci siamo , sabato prossimo l'Ortona calcio esordisce nel campionato di promozione nell'anticipo con il Bacigalupo di Vasto alle ore 15.30 .

Essendo la prima gara l'attesa e' grande e speranzosa per un risultato positivo anche se il precampionato non ha dato segnali soddisfacenti ma questo era nell'ordine delle cose visto che la compagine gialloverde e' del tutto rivoluzionata nei suoi componenti .

I dirigenti sono ancora alla prese con gli ultimi acquisti per implementare al meglio la compagine alla luce dei suggerimenti dello staff tecnico e dopo l'arrivo del centrale argentino Fabrizio Agustin si paventa l'arrivo di un altro rinforzo magari per aumentare la forza anche nel settore offensivo , naturalmente sono solo voci ma che fanno capire come i dirigenti stiano attivandosi per completare al meglio la squadra.

A beneficio di tutti gli sportivi pubblichiamo le prossime tre gare che l'Ortona si accinge a disputare così da rendere più agevole a quanti volessero di seguirli dal vivo .

Sabato come gia' detto andremo all'esordio in quel di Vasto per incontrare il Bacigalupo , domenica 24/9 ospiteremo il Villa 2015 e sabato 30/9 andremo a Francavilla per affrontarla sul suo campo. Tutte le gare inizieranno alle 15,30 .

Ortona Notizie naturalmente li seguirà così da rendere participi anche gli spettatori che non potessero parteciparvi fisicamente ma che tengono ai colori Gialloverdi .

Amerigo Gizzi