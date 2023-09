L'ORTONA ESCE SCONFITTA NELLA PRIMA GARA DI COPPA ITALIA CON IL PENNE

Avevo anticipato in un precedente articolo che la gara di oggi , la prima ufficiale disputata dall'Ortona , doveva servire solo ed esclusivamente per verificare lo stato dell'arte della squadra considerando il fatto che per i 9/11 é composta da giocatori assolutamente nuovi . Devo dire che il punteggio finale di 3-1 in favore degli ospiti del Penne sancisce un risultato che si e' palesato tutto nel secondo tempo in quanto nel primo l'Ortona l'ha concluso in vantaggio con una rete su rigore battuto da Selvallegra decretato per un fallo netto del portiere avversario sul lanciato centravanti gialloverde . La gara ha mostrato due facce una nel primo tempo dove la squadra di Colussi ( neo allenatore gialloverde ) ha mostrato le cose migliori infatti il punteggio di 1-0 ha fotografato la sua supremazia manifestatasi soprattutto nelle ripartenze che almeno in tre occasioni potevano concretizzarsi in altrettante reti . Almeno nei primi 30 minuti ho visto una squadra ben messa in campo , con un centrocampo attento e non sbilanciato che ha fatto il necessario filtro per la difesa e per le pronte ripartenze efficaci e pericolose , dove il proprio centravanti Tarquini in velocità ha messo a dura prova la retroguardia avversaria e soprattutto una freschezza atletica che ha supportato questa supremazia .

Il secondo tempo , purtroppo , e' stato tutto un'altra storia . Il Penne ha preso le giuste misure ed ha cominciato a padroneggiare il campo e stabilmente ha menato le danze ed al 18 m. e' pervenuto al pareggio dopo una bella azione con Sene Dame che però era in netto fuorigioco non rilevato né dal guardalinee e né dall'arbitro , ricordo al direttore di gara che se chi segna ha un solo uomo davanti a se e' fuorigioco . Dopo il pareggio il nostro centrocampo ha perso letteralmente le distanze , e' parso non consistente e giù di corda come non mai e dava la possibilità alla squadra ospite di sciorinare il proprio gioco senza un effettivo contrasto . Credo che fisicamente i gialloverdi sono stati alquanto deficitari tanto e' vero che sembravano spompati , evidentemente devono ancora raggiungere la giusta condizione fisica o perlomeno spero che sia questo il motivo altrimenti ci sarebbe da allarmarsi .

Dicevo che i gialloverdi nel secondo tempo hanno perso le giuste distanze fra i reparti , Selvallegra che nel primo tempo aveva dettato i tempi di gioco con sagacia tattica e profitto nel secondo ha perso letteralmente lucidità , se consideriamo che Farindolini altro centrocampista di livello non e' mai entrato in partita ecco spiegato il pessimo secondo tempo . E' inutile ricordare che il fulcro e la consistenza di una squadra si misura soprattutto dal centrocampo e questo e' assolutamente non all'altezza .

Comunque si sapeva che la compagine aveva bisogno di un bel rodaggio che solo il tempo potrà dare e quindi si prende , per il momento come indicazione positiva quello che abbiamo visto nel primo tempo . Il Mister Colussi ha un compito complesso da svolgere , amalgamare una squadra tutta nuova in così poco tempo e' cosa assolutamente proibitiva e comunque ha la possibilità anche di vedere eventuali mancanze per poter ricorrere alle giuste misure e magari completare il parco giocatori a disposizione .

Archiviamo questa gara con le cose buone viste nel primo tempo consci che il tempo non potrà che portare miglioramenti sostanziali così da renderla competitiva .

Il secondo gol e' stato segnato ancora , al 30 s. t. , per il Penne da Sene Dame e il terzo dell'ala destra pennese .

Di solito concludo il mio resoconto con la formazione e i rispettivi voti dei Gialloverdi ma per le valutazioni credo sia meglio aspettare che i calciatori si ambientino bene così da avere l'esatto quadro .

Formazione dell'Ortona : 1- Cattenari -2- Di Pasquale - 3-Palmaricciotti - 4- Di Pietro - 5- Lieti - 6- Giandonato - 7 Rosati - 8 Farindolini - 9- Tarquini - 10- Selvallegra - 11- Di Rocco

Amerigo Gizzi