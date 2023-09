DOMENICA ORE 18 , A PORTE CHIUSE LA PRIMA GARA DI COPPA ITALIA DELL'ORTONA CALVIO

La prima gara ufficiale di Coppa - Italia dell'Ortona calcio contro il Penne purtroppo si giocherà domani alle 18 a porte chiuse a causa dell'annoso problema della non agibilità dello stadio . Grave mancanza considerando che il problema esiste da tanto tempo ma evidentemente non è importato a nessuno , spero che almeno per l'inizio di campionato sia tutto ok .

Noi di Ortona Notizie cercheremo pur fra tantissime difficoltà di farvela comunque vivere in diretta .

La gara riveste una certa importanza non solo perché è in palio la Coppa Italia e quindi bisogna onorarla nel migliore dei modi ma anche perché c'è moltissima curiosità in quanto la compagine Gialloverde è inedita nei suoi componenti e quindi questa gara rappresenta uno step importante per la valutazione effettiva di quanto la squadra di Mister Colussi potrà dare in campionato . Sicuramente occorrerà ancora del tempo affinché la compagine possa assimilare al meglio gli schemi che il Mister anche lui nuovo vuole che vengano esperiti in tutte le fasi di gioco .

Comunque la si voglia vedere la curiosità di vedere all'opera la nuova squadra e' tanta e sarebbe stato interessante dare ai tifosi questa opportunità ma così purtroppo non é e quindi dobbiamo farcene una ragione .

Amerigo Gizzi