Ultimi giorni per iscriversi alla 'mitica' Miglianico Tour

Allestito in maniera certosina e scrupolosa dall’Ades Miglianico (Amici dello Sport), un nuovo appuntamento con la Miglianico Tour è alle porte.

Per questa 52^ edizione, in data domenica 13 agosto, gli organizzatori guidati dal tandem Nicola Mincone e Giulio Orlandi non si sono risparmiati e hanno messo su un clichè di tutto rispetto, degno della fama di cui gode la manifestazione dal 1971.

Grandi campioni annoverati nell’albo d’oro tra vincenti e piazzati di lusso (Orlando Pizzolato, Gianni Poli, Salvatore Bettiol, Giorgio Calcaterra, Giacomo Leone, Alberico Di Cecco, Camillo Campitelli, Andrew Masai, Anna Incerti, Laura Fogli e Franca Fiacconi, solo per citarne alcuni e/o alcune), un tracciato tecnicamente all’altezza (che ruota attorno a Miglianico tra discesa, pianura e salita con i due giri per la 18 chilometri e una sola tornata per la 9 chilometri), un’organizzazione ad hoc da oltre mezzo secolo: la Miglianico Tour si ripropone ogni anno ad agosto come uno degli eventi più prestigiosi e più seguiti in tutto lo sport abruzzese e non solo.

ISCRIZIONI

Il termine è fissato improrogabilmente alle 22:00 di venerdì 11 agosto. La quota è di 10 euro per le gare di 18 chilometri e di 9 chilometri, 5 euro per le categorie giovanili e e 3 euro per Mini Tour e Mini-Mini Tour. Il pomeriggio del 13 agosto non si accettano iscrizioni ad eccezione dei partecipanti al Mini Tour e al Mini-Mini Tour. Solo per la 18 e la 9 chilometri, un euro della quota di iscrizione verrà devoluto alla ONLUS Famiglia d’Africa. Le iscrizioni vanno fatte inviando una mail all’indirizzo c.ervana2019@virgilio.it oppure timeff2000@gmail.com .

PROGRAMMA

Alle 15:00 ritrovo in piazza Umberto I a Miglianico. Alle 17:00 partenza del Mini-Mini Tour (dai 0 ai 5 anni) e Mini Tour (dai 6 ai 9 anni), alle 17:30 spazio alle gare esordienti (anni 10/11), ragazzi (12/13 anni) e cadetti (14/15 anni). Alle 18:30 è fissato lo start delle gare di 18 chilometri (competitiva) e di 9 chilometri (non competitiva) con un tempo massimo di percorrenza di 2 ore e 15 minuti.