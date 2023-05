"Abruzzo Special": il calcio per tutti

Il calcio per tutti. È questa l’idea su cui si fonda la politica del Comitato regionale della LND Abruzzo, che dà vita ad una nuova Rappresentativa, unica in Italia, un progetto sperimentale che funga da straordinario strumento di inclusione sociale, contenitore di valori e principi da trasmettere e diffondere principalmente alle nuove generazioni e all’intera comunità.

La LND Abruzzo, attraverso il suo Dipartimento Sociale, ha instituito una nuova realtà sportiva, sociale e culturale denominata “Abruzzo Special“, una Rappresentativa di giocatori di IV categoria, iscritti al Campionato Paralimpico (DCPS) – Livello 3 – appena terminato. Lo staff della Rappresentativa Abruzzo Special sarà composto dal selezionatore, Donatello Paone, dal collaboratore, Simone Vitale, e dalla dirigente Dora Bendotti, responsabile del Dipartimento sociale regionale.

L’obiettivo è proseguire un percorso virtuoso iniziato attraverso l’iscrizione di questi ragazzi “speciali” al Campionato Paralimpico e continuare a diffondere un messaggio che, oltre a quello sportivo, vuole concentrarsi su azioni e iniziative concrete atte a contrastare ogni tipo di discriminazione, incrementando l’inclusione di ragazzi diversamente abili attraverso il gioco del calcio con prospettive di crescita culturale e di coesione sociale.

Per il mondo del calcio dilettantistico abruzzese una nuova occasione di accoglienza, di crescita e di cultura per tutti. La soddisfazione del presidente del Comitato regionale LND Abruzzo, Ezio Memmo: “L’idea di creare la Rappresentativa ‘Abruzzo Special’ è nata durante l’ultima giornata delle fasi regionali del campionato paralimpico. Una giornata speciale, in cui le ragazze e i ragazzi del DCPS hanno dato vita a un clima bellissimo, fatto di gare avvincenti, sotto gli occhi di amici e tifosi. La LND Abruzzo è molto impegnata sul riportare alla luce la vera essenza del calcio, quello dilettantistico, quello sociale, e non c’è cosa più bella che ripartire da progetti sperimentali come quello di ‘Abruzzo Special’ o di ‘Abruzzo Insieme’, lanciato qualche mese fa”.

La nuova Rappresentativa non poteva non raccogliere il pieno consenso di Giancarlo Abete, presidente della LND: “La nascita della Rappresentativa ‘Abruzzo Special’ segna un altro passo verso un calcio sempre più inclusivo. Un’iniziativa importante per il movimento dilettantistico, ma ancor di più per i ragazzi del DCPS a cui è rivolta. Realtà come queste sono il giusto proseguimento del percorso iniziato dal DCPS, permettendo così ai ragazzi di avere ulteriori motivazioni e alla LND di supportarli”.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso anche di Giovanni Sacripante, responsabile del Dipartimento Paralimpico calcio sperimentale: “La Figc con la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è considerata internazionalmente all’avanguardia nella promozione del calcio come veicolo per l’integrazione e la lotta contro ogni tipo di barriera e discriminazione. La collaborazione con il CR della Regione Abruzzo e con il presidente Ezio Memmo nella sperimentazione di una Rappresentativa regionale in Abruzzo va proprio in questa direzione: aumentare le opportunità per i nostri atleti e promuovere i valori fondamentali del calcio”.