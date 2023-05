ORTONA CALCIO RETROCESSA - CALA IL SIPARIO SUL CAMPIONATO D'ECCELLENZA

Cala mestamente , almeno per noi , il sipario del campionato di calcio d'Eccellenza . Abbiamo sperato fino all'ultimo di non retrocedere ma purtroppo per nostro demerito e per circostanze che ci sono passate sulla testa senza poterci fare nulla non ci siamo riusciti . Dopo un inizio di campionato disastroso , appena nove punti dopo più di un terzo di campionato , i dirigenti sono corsi ai ripari cambiando l'allenatore e operando sul mercato per rinforzare la squadra e gli effetti positivi si sono visti considerando che i punti acquisiti da quel momento in poi sono stati ben 26 ma evidentemente non sono bastati .

Siamo arrivati ai play-out con buone carte da giocare ma purtroppo la prima gara in quel di Castenuovo grida ancora vendetta , infatti sul punteggio di uno a zero per i gialloverdi al 22' s. t. l'arbitro prendeva un colpo di sole e decretava un rigore lunare a favore del Castelnuovo e la gara purtroppo e' cambiata . Il successivo incontro di spareggio con l'Alba aveva poco da dire se non per una l'abile speranza ridotta al lumicino ma anche in questa non siamo stati aiutati dalla fortuna considerando che quasi allo scadere dei tempi supplementari dopo un nostro mancato vantaggio , palo di Ligoski , su contropiede abbiamo subito la beffa della sconfitta .

Non sto a recriminare e a rivangare il passato perché la tristezza mia e vostra non e' il mio obiettivo ma onestamente devo affermare che la permanenza in Eccellenza era una mira plausibile e visti gli sforzi economici operati dalla dirigenza per cambiare la rotta era anche meritata . Comunque le “ cose fatte capo hanno ” e bisogna guardare al futuro prossimo .

E' giusto leccarsi le ferite ma credo che il presente deve vederci ottimisti se la dirigenza attuale e possibilmente con innesti nuovi e volenterosi volessero ripartire con l'intento di calarsi nel nuovo campionato di Promozione come protagonisti per una pronta risalita in Eccellenza . Se avverrà questo non lo so ma me lo auguro perché ritengo che e' meglio un campionato inferiore , la Promozione , esaltante che non un campionato superiore ma con grande sofferenza . Spero che i dirigenti siano mossi da desiderio di riscatto come lo sono i tifosi che con tanto affetto ed entusiasmo non hanno mai fatto mancare il loro sostegno .

Detto questo mi coglie l'obbligo di ringraziare tutta la dirigenza che con impegno e dedizione e sforzo economico non indifferente ha cercato in ogni maniera di rimanere in Eccellenza anche non raggiungendo l'obiettivo e tutti i tifosi che sono stati encomiabili e che sono sicuro si stringono calorosi e riconoscenti verso di loro , ora bisogna pensare al domani e lasciar andare il passato , semmai bisogna rialzarsi ancora più forti .

Non sto a fare il professorino giudicando i comportamenti dopo averne constatato i risultati , così sarebbe troppo facile ed anche , secondo me , indecoroso e ingeneroso ma sprono tutti a non abbandonare questo spettacolo che deve vederci protagonisti e alfieri per il prossimo anno . Spero davvero che i protagonisti di quest'anno saranno anche quelli del prossimo ed auspico l'innesto di chi vuole che la giostra del più bello sport continui come e meglio di prima .

Amerigo Gizzi