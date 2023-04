L'ORTONA SCONFITTA A CASTELNUOVO AD UN PASSO DALLA RETROCESSIONE

Era una gara da dentro o fuori e purtroppo per noi arriva una sconfitta che per come si erano messe le cose alla fine del primo non era preventivato visto che ci vedeva vincenti per una rete a zero . Infatti i gialloverdi hanno disputato tutto il primo tempo in dominio quasi totale con un centrocampo superlativo che non lasciava giocare l'avversario e soprattutto dando l'impressione di essere in controllo senza concedere nulla all'avversario . Il Castelnuovo ha dovuto subire la netta supremazia Ortonese che passava in vantaggio al 15' con un bel colpo di testa di Squadrone su perfetto calcio d'angolo .

La squadra di Sansovini ha cercato di pervenire al raddoppio ma con un po' di fortuna il Castelnuovo e' riuscito a limitare i danni .

Nel secondo tempo , invece , si e' vista un'altra gara perché la squadra di casa con opportuni cambi ha cominciato a macinare gioco e a cercare con insistenza il pareggio che e' arrivato al 20' s.t. su calcio di rigore concesso per un presunto fallo di mano della nostra difesa . Il Castelnuovo sembrava rigenerato e più volte ci ha messo in difficoltà ma i gialloverdi al 30' s.t. avevano una ghiotta opportunità con Squadrone che pero' metteva a lato . La gara a questo punto si e' riequilibrata e quando ormai si pensava che i supplementari sarebbero stati inevitabili ecco che l'ala sinistra dei padroni di casa al 43' s.t. si rendeva artefice di un'azione poderosa e concludeva con un eurogoal da cineteca . Negli ultimi minuti l'Ortona ha tentato il pareggio ma non c'e' stato nulla da fare , il Castelnuovo per il tripudio dei suoi tifosi riusciva a vincere .

Quando ci si gioca tutto in una gara gli episodi possono essere decisivi al di la' di come si gioca . Onestamente bisogna dare atto ai nostri ragazzi di aver giocato al massimo senza timori e senza mai darsi per vinti ma ripeto i singoli episodi possono determinare il risultato al di là dei meriti effettivi .

Bisogna accettare il risultato del campo e andare domenica prossima prossima ad Alba Adriatica sperando di vincere confidando che le squadre abruzzesi di serie D non retrocedano . Bisogna , per rimanere in promozione , che s'incastrino tanti risultati ma c'e' ancora un barlume di speranza e a questa bisogna attaccarsi .

Solitamente mi soffermo sulle singole prestazioni dei nostri calciatori ma questa volta sorvolo in quanto tutti hanno dato il massimo senza risparmio e non mi sembra opportuno distinguerli , nessuno ha colpe particolari per la sconfitta subita .

Amerigo Gizzi