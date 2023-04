Fossacesia-Ortona, ecco "La Tappa... a Piedi"

“La Tappa a Piedi” sullo stesso percorso, tra Fossacesia e Ortona lungo il percorso della Costa dei Trabocchi, che interesserà la Grande Partenza del Giro d'Italia 2023.

Continuano le tappe di avvicinamento alle prime tappe della corsa rosa che interessano l'Abruzzo.

Domenica 23 aprile l'appuntamento con “La Tappa a Piedi”, gara podistica competitiva sulla distanza di 18,4 Km che vedrà partenza, percorso e arrivo sullo stesso tracciato del cronoprologo, in programma il 6 maggio prossimo.



L’evento, patrocinato dai Comuni di Fossacesia, Ortona, Rocca San Giovanni e San Vito Chietino e dalla Provincia di Chieti, è organizzato dalla Asd Vini Fantini in collaborazione con l'Opes Abruzzo ed il coordinamento di Maurizio Formichetti ed Alberico Di Cecco.



Oltre alla gara in questione per gli amanti delle lunghe passeggiate previste anche una non competitiva di 10 Km ed un Giro Walk di 5 km.

La partenza è programmata alle ore 9,30 nel tratto di pista ciclabile alla Marina di Fossacesia, zona Supporter Beach. Previsti anche servizi bus navetta.