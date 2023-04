L'ORTONA SI RISCATTA CON UNA VITTORIA LARGA , CONVINCENTE ED IMPORTANTISSIMA

Servivano come oro colato i tre punti e l'Ortona e' entrata in campo con la determinazione ed il piglio giusto ed ha sciorinato dal primo minuto un calcio a tutto campo , con ottimi fraseggi , buone trame che hanno letteralmente surclassato gli avversari del Nereto che pur mettendocela tutta non sono mai entrati in partita e mai sono riusciti ad impensierire il nostro portiere Pelusi . Con questa convincente ed essenziale vittoria la squadra di Sansovini scavalca di ben due punti la Santegidiese e si porta al quart'ultimo posto veleggiando verso gli spareggi Play-out . Era un traguardo non scontato da raggiungere ma la compagine pur alternando prestazioni a volte sottotono come nel caso di domenica scorsa sul campo del Sambuceto e' riuscita nell'intento e questo deve essere per ora una bella soddisfazione per come si erano messe le cose . Sono ben lieto di registrare questa bella e larga vittoria perché i ragazzi oggi hanno reagito con una prestazione piena , determinata , volitiva , mettendo sul campo ardore e voglia assoluta di vincere e riuscendoci ampiamente dopo la brutta battuta d'arresto della scorsa domenica , bravi tutti , dall'allenatore , ai dirigenti tutti che si sono stretti intorno alla squadra mettendola in condizione di reagire alla grande . Il punteggio finale di 4-0 racconta bene quanto si e' visto in campo dove e' esistita una sola squadra , quella gialloverde . Per dovere di cronaca il primo tempo e' terminato sul 2-0 con reti al 20' del solito Dragani che da fuori area insaccava ed al 41' con un bell'inserimento di Di Donato che di testa impallinava l'incolpevole portiere avversario . Il secondo tempo era una fotocopia del primo con l'Ortona che martellava e col Nereto che subiva ed al 13' arrivava il terzo gol di Squadrone con il suggello finale ai titoli di coda di Rodriguez che fissava il punteggio finale sul 4-0 .

Formazione Ortona

1- Pelusi v. 6 a mio giudizio il miglior portiere del campionato ma che oggi e' stato solo spettatore interessato . 2- Puzzo v. 6.5 sempre attivo e volitivo , una certezza . 3-Palmaricciotti v. 6.5 era da tempo che non giocava , ha fatto la sua parte. 4-Di Donato v. 7 difende , imposta , segna , un punto fermo essenziale . 5-Miccoli v. 6.5 non demerita affatto , impegno , concentrazione , puntuale e arcigno al punto giusto . 6-Martelli v. 7 la sua presenza e' rassicurante , da tranquillità . 7-La Delfa v. 6.5 non stecca mai , corre , rincorre , smista , da vivacità , se solo segnasse qualche gol ……… 8-Squadrone v. 7 sta crescendo anche in questa posizione , ha grandi margini di crescita , mostra un'astuzia negli inserimenti che lo porta spesso in posizione per segnare e lo sta facendo , bravo al ragazzo . 9-Rodriguez v. 6.5 profonde impegno come al solito , non concreto sotto porta ma comunque cerca sempre la rete che lo gratifica allo scadere del tempo . 10-Dragani v. 7 Segnare non e' mai semplice ma per lui e' una sana abitudine che spesso ci caccia dai guai , suo anche anche il gol che sblocca il risultato . 11-Ligocki v. 6.5 Non il miglior Ligocki che conosciamo ma ha classe e voglia di far bene , da il suo contributo alla causa . Allenatore Sansovini v. 7.5 manda in campo una formazione convincente , equilibrata e con calciatori che hanno anche nel DNA il vizio di segnare come Dragani - Di Donato- Ligocki

Amerigo Gizzi