" DEBACLE " DELL'ORTONA CHE VIENE TRAVOLTA SOTTO UNA VALANGA DI RETI

Una gara che definirla deludente e' un eufemismo . Il Sambuceto ha dominato in lungo e in largo , ci ha surclassati dall'inizio alla fine , non siamo stati mai in partita . Nel primo tempo abbiamo cercato di arginare la supremazia avversaria e grazie ad un po' di fortuna e a errori di troppo del reparto avanzato dei casalinghi siamo riusciti a finirlo sul punteggio dello zero a zero ma l'impressione era che prima o poi i viola sarebbero passati tanta era la supremazia dimostrata . Appena iniziato il s.t. al 47' é arrivato il primo gol anche per una incertezza del nostro portiere ma quello che si e' visto poi ci lascia davvero interdetti tanta e tale e' stata l'arrendevolezza dei nostri gialloverdi che si lasciavano trafiggere con una facilità estrema tanto da subire ancora tre reti e senza mai impensierire il portiere avversario che ha trascorso novanta minuti di puro riposo . Anche le modalità con cui abbiamo subito le reti lascia abbastanza interdetti perché la squadra non ha dimostrato nessun accorgimento tattico per non lasciarsi bucare come il burro da ripartenze addirittura da corner a nostro favore. Una squadra messa male in campo , senza filtro a centrocampo con protagonisti non all'altezza di una compagine che sta lottando per non retrocedere , a volte l'intera compagine e' apparsa leziosa e non col coltello fra i denti come era giusto attendersi dopo una bella rincorsa effettuata per tutto il girone di ritorno . Dicevo sopra che per tutta la durata della gara la compagine di Sansovini e' apparsa in balia dell'avversario e confidente forse solo della dea bendata ma a questo punto della stagione questa se la si deve anche guadagnare ma così purtroppo non e' stato ed il punteggio finale di 4-0 e' fin troppo benevolo nei nostri confronti . La nostra difesa non e' parsa in palla ma quando gli avversari sono liberi di fraseggiare senza nessun filtro della zona nevralgica del campo e' facile preda degli attaccanti avversari . La seconda rete l'abbiamo subita al 62' s.t. , anche quì forse il portiere poteva metterci una pezza ma tant'é , prendere gol su ripartenze su -corner a nostro favore denota anche un deficit di accortezza nel prevenirle e considerarle , anche il terzo gol al 85' e' una fotocopia di una ripartenza su corner nostro . AL novantesimo il Sambuceto ha suggellato la sua prestazione con il quarto gol finale . Viene da chiedersi ma l'Ortona nel frattempo ha opposto resistenza ? ha controbattuto colpo su colpo , ha messo l'anima , ha dato tutto quello che poteva ? La risposta purtroppo e' assolutamente negativa , non ci sono appigli , non ci sono scusanti , abbiamo disputato una gara bruttissima , scialba , rinunciataria , senza mordente , senza combattere , impalpabile ,l'emblema dalla partita e' senza dubbio il portiere avversario turista inconsapevole .Non credo di sbagliarmi se mi avventuro nel classificare questa gara come una delle più grigie e brutte di tutto il campionato . Nonostante tutto però ancora nulla e' perduto e il quart'ultimo posto e' ancora alla nostra portata ed e' ora l'obbiettivo che serve per essere sicuri di disputare almeno i play-out . formazione Ortona :

1- Mattia v.4.5 uscite incerte , in un paio di reti poteva fare meglio , serata negativa . 2- Puzzo v. 5.5 corre e si propone , difficile da superare , e' sempre un punto fermo nella difesa . 3- D'Alonzo v.4 stagione da dimenticare , mai all'altezza , mai una prestazione al di sopra . Delusione 4- Lanza v. 4 lento , impreciso , arriva sempre dopo , non propone , non difende , scadente . 5- Lieti v. 5.5 cerca di dare sostanza alla difesa , non sempre puntuale ma insieme a Puzzo se la cava . 6- Salvucci v. 4 pessima gara , gesti tecnici approssimativi , sempre in difficoltà . 7- La Delfa v. 5.5 corre e cerca di proporre , nel marasma comunque cerca di fare , impreciso e mai pericoloso però e questa e' la sua pecca . 8- Squadrone v. 4.5 non si può pretendere che questo reparto sia mantenuto da questo ragazzo , anche lui finisce per perdersi . 9- Rodriguez v. 4 lontano dalla sua forma migliore , evanescente , impalpabile , non vede la porta , mai propositivo , non conclude nemmeno una volta . 10- Dragani v. 5 impegno e corsa , deve stare attento a perdere palla perché innesca ripartenze insidiose , lontano parente del calciatore che conosciamo . 11- Milizia v. 4 come per D'Alonzo il suo e' un campionato negativo , mi meraviglio sempre se scende in campo come titolare , scarso . allenatore -Sansovini v. 5 decide di tenere fuori Pelusi- Midolo- Ligocki e Di Donato con scarsi risultati però .

Amerigo Gizzi