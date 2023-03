UN'ORTONA INDOMITA , CON LE UNGHIE E CON I DENTI ESPUGNA IL DELFINO PESCARA

Un'Ortona viva e vitale risorge alla grande nel campo di un forte Delfino Pescara . Col classico gol e con una difesa arcigna i gialloverdi tornano da Pescara col bottino pieno ed incamerano tre preziosissimi punti che mantengono in vita la speranza di rimanere nel campionato d'Eccellenza . Sono sicuro che dopo la gara di domenica scorsa persa per due reti a zero contro il Fossacesia pochi pensavano a questo risultato pieno di oggi ma quando si e' squadra e si gioca un buon calcio i risultati positivi si possono raggiungere in qualsiasi campo e puntualmente e' avvenuto oggi come a Pontevomano , due campi difficilissimi dove l'Ortona si e' erta gran protagonista . Ora abbiamo una compagine competitiva , possiamo perdere in casa col Fossacesia pur non avendo demeritato affatto ma possiamo vincere ovunque e così e' stato . La salvezza e' ancora un traguardo da raggiungere ma abbiamo la consapevolezza di potercela fare perche' la squadra non demorde mai , entra sempre in campo per fare risultato , puo' anche uscire sconfitta ma con la convinzione che la gara successiva puo' essere vinta . Con questo spirito e col morale giusto affronteremo le ultime tre gare di campionato che probabilmente ci porteranno ad affrontare i Play-out con la convinzione di raggiungere l'agognata salvezza .

La gara nel primo tempo ha visto una leggera prevalenza della squadra di casa che in un paio di circostanze ha trovato ben pronto il nostro estremo difensore nel respingere e un'Ortona attenta e concentrata che sorniona aspettava l'occasione giusta . Il secondo tempo non si discostava molto dal primo ma al 20' s.t. il gialloverde Ligocki si faceva servire il pallone alla sua tre quarti di campo e dopo una sgroppata di una trentina di metri serviva “ al bacio ” l'ottimo Squadrone che con tecnica e maestria trafiggeva dopo un bel controllo imparabilmente il portiere avversario . Bella azione , bella rete al momento cruciale della gara che ipotecava così il risultato finale voluto e poi raggiunto con tutte le forze .

Come ben sapete sono poco amante dei tabellini che a volte sono fuorvianti come nella partita disputata contro il Fossacesia che ci aveva visti sfiorare per un non nulla in diverse occasioni la segnatura e poi perdere malamente con due gol su due soli tiri dell'avversario . Ecco perche' quello che più m'interessa e' lo spirito con cui la squadra si batte , la carica agonistica che mette in campo , la determinazione con cui affronta la gara e soprattutto la concentrazione che e' davvero quello che fa la differenza . Oggi ne abbiamo avuto dimostrazione , non abbiamo disputato una gara prorompente ma accorta , li abbiamo contenuti e trafitti al momento giusto per far pendere la bilancia a nostro favore . Devo dire che gli ultimi 20 minuti sono stati di sofferenza ma le gioie non sono veramente tali se non passano per le sofferenze e quindi inneggio alla Vittoria con un grosso grido di soddisfazione .

Ora mancano solo tre gare , siamo in piena lotta per disputare i Play-out e poi vincerli per rimanere in questo campionato d'Eccellenza che solo adesso abbiamo conosciuto veramente e non e' un caso che stiamo disputando un girone di ritorno all'altezza delle migliori , abbiamo dovuto pagare lo scotto degli esordienti ma ne stiamo venendo fuori con forza e coraggio ben sapendo che gli ultime tre incontri saranno decisivi .

Formazione dell'Ortona :

1-Mattia v. 7 portiere affidabile e sicuro , attento in alcune occasioni . 2-Puzzo v. 7.5 anche oggi fra i migliori , chiude gli spazi , corre , difficile da superare , a volte affonda anche in avanti con cross, completo . 3-D'Alonzo v. 6.5 non da massima sicurezza ma si applica a dovere , non ancora lo vedo davvero protagonista , spero nell'ultimo scorcio . 4-Lanza v. 6.5 Ha ottima posizione da centrocampista , smista a dovere , ma mai un acuto , mai incisivo nei tiri , si limita ma deve fare di più . 5-Lieti v. 6.5 sostituisce Martelli e si fa notare , dirige bene , combatte , tiene bene la difesa . 6. Salvucci v. 6.5 sembra silente ma il suo dovere lo fa in ogni gara , gioca facile e senza fronzoli , mantiene l'avversario . 7- Squadrone v. 7.5 ho sempre detto che non mi dispiace , sono due gare che si propone per segnare senza riuscirci ma dimostra che ha l'inserimento e oggi l'ha messo a frutto , bravissimo , bel gol con bella esecuzione , i tre punti sono preziosissimi , a lui va il giusto premio . 8-Milizia v. 6,5 qualche buon recupero , mai illuminante , mai un inserimento , mai un tentativo di segnare , si limita troppo . 9-La Delfa v. 7 sempre volitivo , corre , rincorre , smista , crossa , peccato che non e' efficace nelle conclusione , e' un'arma che gli manca e non e' poco . 10-Ligocki v. 7,5 una gara accorta e volitiva impreziosita dall'azione del gol che ha portato al tiro Squadrone , ma deve tornare ad ergersi in queste tre ultime gare . 11-Di Donato v. 7 tiene palla , spesso con le spalle alla porta copre il pallone , si prende alcuni falli ma non e' sufficiente per il suo valore , un salto di qualità e' necessario. Allenatore Sansovini v. 7 vincere non e' mai semplice soprattutto dopo una cocente sconfitta casalinga , ha il merito di ricompattare la squadra , bravo .

n.b la vittoria vale un mezzo voto in più nelle valutazioni .

Amerigo Gizzi