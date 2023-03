Lezione dimostrativa gratuita di Nordic Walking, a Ortona l'appuntamento

Una lezione dimostrativa gratuita di Nordic Walking per festeggiare l’inizio della primavera. E’ questa la proposta dell’Asd Cammini e Benessere, per domenica 26 marzo ad Ortona, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, con ritrovo al parcheggio sterrato di fronte la Lega Navale Italiana in via Cervana.

La lezione sarà tenuta da Stefano Suriani, Istruttore Federale della Scuola Italiana di Nordic Walking e presidente dell’Asd. Per partecipare gratuitamente è necessaria la prenotazione, contattando il 347-6238600.

A seguire, per i soli soci del sodalizio, la “Camminata di Primavera a passo di Nordic Walking” con partenza dal parcheggio sterrato di fronte la sede della Lega Navale Italiana di Ortona.