TORNA A RISPLENDERE IL SOLE ALLO STADIO COMUNALE - SPLENDIDA VITTORIA DELL'ORTONA

Due vittorie consecutive per l'Ortona sono il lieto evento del campionato . Per la verità i gialloverdi stanno disputando un finale di campionato davvero importante e vedono all'orizzonte cio' che un po' di tempo fa nessuno ipotizzava ossia una rimonta di tale portata . Ora ci siamo , l'Ortona e' diventata una squadra affidabile che può fare risultato in qualsiasi campo e quindi non e' più una chimera raggiungere quella salvezza che come si erano messe le cose sembrava quasi impossibile . Ora la salvezza per la squadra di Sansovini rappresenta un traguardo che equivale alla promozione stessa . La gara di oggi e' stata disputata con accortezza e con sagacia tattica ed agonistica di rilievo , l'Ortona da subito ha cominciato a saggiare la consistenza dell'avversario ed ha cominciato a spingere con consistenza e continuità ed e' andata vicino alla rete più volte fino al 36' del p.t. quando con una pregiato inserimento su calcio d'angolo il capitano Martelli metteva a segno con un tiro davvero pregevole . Subito dopo Dragani e' andato vicino al raddoppio ma il portiere avversario l'ha sventato con un bell'intervento . Da rimarcare che il Castelnuovo per tutto il primo tempo non ha mai tirato in porta . Il secondo tempo si e' svolto sulla falsariga del primo con l'Ortona che svolgeva lo stesso canovaccio ancora con più insistenza e sfiorava il raddoppio che si concretizzava al 5' con una intuizione di Dragani che porgeva un assist spettacolare per Rodriguez che con un pallonetto impallinava il portiere avversario . Non domo i gialloverdi continuavano ad attaccare sfiorando altri gol ma inaspettatamente il Castelnuovo riusciva ad accorciare le distanze con un colpo di testa su calcio d'angolo al 35' . Gli ultimi dieci minuti sono stati vissuti con qualche apprensione ma quando si ha un portiere come Pelusi si può stare relativamente tranquilli , impeccabile in alcune circostanze . La gara , quindi e' finita col punteggio di 2-1 ma il risultato non risponde a quanto prodotto sul campo che davvero ha visto per un'ottantina di minuti l'Ortona condurre le danze a proprio piacimento . Domenica prossima si va a Capistrello , una gara difficile ma da giocare a viso aperto consci del fatto che i gialloverdi sono in grado di riportare assolutamente un risultato positivo .

Formazione dell'Ortona :

1-Pelusi v. 7 non sbaglia nessun intervento quando chiamato in causa , attento a sventare anche eventuali azioni di contropiede avversarie , bravo. 2-Puzzo v. 6 poco attivo sulla fascia , si limita a contenere ma a volte soffre , non il solito giocatore che conosciamo. 3-Midolo v. 7 un inizio un po' sottotono ma cresce man mano fino a straripare in alcune circostanze , sta tornando il giocatore che vogliamo. 4-Lanza v. 6 Fa il suo , si limita molto , svolge il compitino . 5-Salvucci v. 6.5 più che sufficiente ma mai un acuto in avanti . 6-Martelli v. 7.5 monumentale , chiude tutti i varchi e sblocca il risultato , il migliore in campo . 7-Majo v. 6 sostituisce la Delfa infortunato e ce la mette tutta , sufficiente la sua prestazione , buon prospetto . 8-Squadrone v. 6 la sufficienza per l'impegno profuso , non sfrutta al meglio la sua prestanza fisica , qualche difficoltà nell'impostazione del gioco . 9-Rodriguez v. 6 suo il raddoppio ed e' tanto ma e' stato a tratti evanescente , ha mancato un paio di reti non impossibili , deve migliorare , abbiamo bisogno di lui. 10-Dragani v. 7 e' un riferimento , quando si accende fa la differenza , assist e tiri insidiosi sono il suo forte , anche oggi li ha messi in pratica. 11-Ligoski v. 6 assolutamente sottotono , poche giocate valide , in netto regresso dai suoi standard .

Allenatore Perazzetti v 7 In simbiosi con Sansovini squalificato conduce con sapienza e calma la compagine , preziosa presenza .

Amerigo Gizzi ,