UN'ORTONA TUTTA " GRINTA , ANIMA E CUORE " ESPUGNA IL PONTEVOMANO

Il mio ottimismo per un pronto riscatto dei gialloverdi dopo la cocente delusione con la sconfitta di domenica scorsa e' stato subito ripagato dai gialloverdi che con una gara caparbia, volitiva, agonisticamente all'altezza, difficile e sofferta e come suol dirsi “ tutta anima e cuore ” ed una con una convincente vittoria sull'ostico campo del Pontevomano . E' chiaro che riportare a casa l'unica moneta utile erano i tre punti e questi sono stati ottenuti e quindi a “ caval donato non si guarda in bocca ” ed anzi bisogna amplificare la vittoria che viene a “ fagiolo ” e ridà l'ossigeno necessario a tutto l'ambiente per continuare a sperare in quella salvezza che io torno a ripetere e' nelle nostre possibilità e che non deve e non puo' sfuggirci . La società ha messo tutto il suo potenziale a disposizione per rinforzare la squadra dopo un inizio disastroso e dei cambiamenti si sono ampiamente visti ma non basta ancora perché il cammino e' ancora arduo e pieno d'insidie ma se lo spirito dei giocatori e' quello giusto , e' quello della piena consapevolezza che il traguardo da raggiungere non e' lontano e che comunque lo si può raggiungere solo con la strenua abnegazione , con l'ardore e l'agonismo di chi vuole assolutamente raggiungere un risultato prestabilito allora nessun traguardo e' arduo ed anzi e' più vicino di quello che può apparire . Il primo tempo e' stato abbastanza equilibrato , non ha prodotto un buon calcio dei due contendenti ma la posta era importante e quindi la paura di perdere era tanta e comunque un campo ai limiti del disastroso non lo permetteva . La gara e' stata abbastanza nervosa , spigolosa e non priva di spigolature a volte ai limiti ed infatti ne ha fatto le spese sul finire di gara un calciatore del Pontevomano con una giusta espulsione . Il secondo tempo e' continuato sulla falsariga del primo ma l'Ortona ha cominciato a premere con più convinzione e perveniva alla segnatura al 20' s.t. su calcio di rigore battuto da Ligochi assegnato per atterramento di Dragani . Il Pontevomano ha cercato la rimonta ma con scarsa efficacia e molto nervosismo e l'Ortona ha portato a casa l'intera posta che era quanto preventivato . Ora bisogna capire che tutte le gare sono da giocare a viso aperto e senza curarsi del valore dell'avversario perché tutte sono difficili ma nessuna e' preclusa per la vittoria quindi già domenica prossima col Castelnuovo fra le mura amiche occorrono i tre punti e bisogna perseguirli senza farsi prendere da nervosismi perché questi possono compromettere e non agevolare il raggiungimento della vittoria . Bisogna mantenere la calma e dare tutto sul campo fino all'ultimo secondo senza curarsi di eventuali errori dell'arbitro e sicuramente il risultato ci premierà .

Formazione dell'Ortona : 1-Mattia v. 6.5 poco impegnato ma buono nelle uscite , sicuro . 2-Puzzo v. 7 deve sempre giocare , e' una sicurezza , accompagna le giocate ed e' propositivo , ottimo giocatore . 3-Midoro v. 6.5 attento chiude bene i varchi , senza fronzoli , da solidità . 4-Lanza v. 6 ha posizione , si limita molto , non incide abbastanza secondo la sua esperienza , mi aspetto molto di più . 5-Salvucci v. 6.5 e' un calciatore poco appariscente ma fa sempre il suo dovere , non eccelle ma non demerita . 6-Martelli v. 6 dirige bene la difesa ma ha delle incertezze che potevano costare care deve assolutamente migliorare in questo scorcio finale . 7-La Delfa v. 6.5 e' di sicuro affidamento , e' combattivo , e' veloce e da continuo contributo ma poco attivo nelle conclusioni . 8-Squadrone v. 6.5 e' un ragazzo che ha grossi margini di miglioramento ma trova difficoltà nell'impostazione , si propone e sfiora il gol , in miglioramento . 9-Rodriguez v. 6 non era in buone condizioni e si vedeva , infatti e' apparso scarico e privo di energie come suo solito , comunque coraggioso nello scendere in campo 10-Dragani v. 7 Se in buone condizioni fa la differenza , si batte, corre, rincorre , propone , si guadagna il rigore , speriamo continui fino alla fine del campionato . 11-Ligochi v. 7 Credo che l'accostamento con Dragani sia d'obbligo , se girano loro la squadra ne guadagna molto , il duo mi lascia ben sperare . 18-Milizia v.6 in questo finale serve quello che era un tempo , deve dare il giusto contributo che finora e' stato latitante e insufficiente . 20-Lemou v. 6 sembra leggero nei contrasti , deve fare di più e non perdere troppi palloni come purtroppo e' avvezzo , più cattiveria e determinazione . serve svegliarsi . 19-Kimou v. 6 onestamente mi aspetto un impatto diverso , e' lento e poco incisivo . Entra e s'infortuna , speriamo nulla di grave . 17-Majo v. 6.5 ha margini di miglioramento , e' un giovanissimo , l'aspetto .

allenatore Perazzetti 7 - naturalmente in collegamento con Sansovini dirige la squadra con calma , ottimo risultato .

Amerigo Gizzi