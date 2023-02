STRARIPANTE VITTORIA DELL'ORTONA NEL DERBY COL LANCIANO

“ Tanto tuonò che piovve ” e' proprio il caso di dire , ormai l'Ortona stava inanellando risultati positivi continui e con un gioco in netto miglioramento gara dopo gara che faceva presupporre che la squadra aveva trovato l'assetto giusto e la quadra indispensabile per ottenere risultati sostanziosi sul campo e così puntualmente e' stato . Il risultato tennistico di sei a zero ben racconta la netta superiorità che i gialloverdi hanno mostrato durante tutto l'arco della gara eccezion fatta per una prima parte in cui le squadre si stavano ancora studiando . Quindi parliamo non solo di una singola gara ma di una serie di esse che inevitabilmente stavano a dimostrare una compagine nuova , ben assemblata dal Mister Sansovini che bisogna riconoscere e' stato accontentato nel completare la rosa dei calciatori a disposizione da una dirigenza che ha dimostrato con gli acquisti a campionato in corso di tentarle tutte per rimanere in Eccellenza . Il connubio che si e' creato fra le due componenti hanno fatto decollare le prestazioni e i nove punti conquistati nelle ultime cinque partite sono addirittura inferiori a quanto espresso dai gialloverdi . Credo che ora ci sono tutti gli ingredienti per tornare a veleggiare e a conquistare quel posto in classifica che rispecchi meglio il reale valore dei gialloverdi , quando le cose andavano male eravamo fiduciosi figuriamoci ora che anche i risultati ci danno pienamente ragione . Sicuramente non bisogna lasciarsi cullare da questi ultimi risultati positivi , bisogna mantenere i piedi per terra ma consapevoli della nostra forza e bisogna rafforzare l'autostima che e' propedeutico per continuare ad ottenere risultati . Il risultato e' stato eclatante ma non esagerato rispetto a quanto prodotto sul campo ed anzi posso dire che il punteggio poteva essere ancora più rotondo . Un sei a zero che ha fatto tornare la voglia di tifare , la voglia di seguire la squadra e la consapevolezza di vedere comunque una compagine che se la può giocare con tutte le squadre alla pari . L'ottimismo si rafforza vedendo che il Mister ha trovato un'amalgama importante in tutti i settori del campo , che i giocatori lo seguono e applicano quanto da lui predicato negli allenamenti , insomma si ha la consapevolezza che continuando con questa applicazione , con questo agonismo sano , con questa abnegazione i risultati non possono che venire , in definitiva l'aria che ad oggi si respira e' salubre , in fondo al tunnel non s'intravede un lumicino ma un bel faro . Le prossime gare confermeranno tanto ottimismo ? Staremo a vedere ma sicuramente tutto l'ambiente sta facendo corpo unico per raggiungere l'obbiettivo e quando si viaggia uniti tutto diventa alla portata .

Formazione Ortona :

1- Pelusi v. 7 in una circostanza salva la porta con un po' di fortuna ma soprattutto col suo istinto , per il resto sempre vigile anche se poco impegnato . 2-Puzzo v. 7 padrone della sua fascia dx , accompagna con dilegenza le azioni offensive , mai domo . 3-Midoro v. 6.5 deve riacquistare fisicità perche' rientra da un lungo infortunio , ma una sicurezza . 4-Lanza v. 6.5 da ordine a centrocampo , da raccordo importante ma mancano acuti che si aspettano da lui , deve migliorare in questo finale di campionato . 5- Salvucci v. 6.5 poco appariscente ma redditizio , si applica con dedizione quasi in sordina ma si sente la sua presenza . 6-Martelli v. 6.0 rientra da un infortunio e si vede , uno sbandamento iniziale stava per costare un gol , si riprende nel corso della gara ma sicuramente deve tornare al top. 7-La Delfa v. 7 davvero prezioso per agonismo , per velocità , per continuità , un motorino efficace , unica pecca nelle conclusioni che sembra evitare . 8- Squadrone v. 6 un giovane che ha grossi margini di miglioramento , deve capire che in fase d'interdizione deve essere più solido e non perdere palloni , ottimo prospetto . 9- Rodriguez v. 6.5 non si risparmia ed insegue qualsiasi pallone , crea occasioni ma poco fortunato nelle conclusioni , può e deve fare meglio , comunque va ancora a segno . 10- Ligocki v. 9 calciatore universale , ci ha deliziato con una tripletta , quando prende il pallone o prende punizioni o combina sempre qualcosa di buono . 11- Kimou v. 7 un primo tempo a piccolo trotto , si riscatta nel secondo con un gol di rara bellezza , a volte sembra lento , certo tecnicamente sa il fatto suo . 16- Di Donato v. 7 entra nel secondo tempo e si vede e si sente , ha fiuto del gol pur non essendo attaccante puro , sua una splendida rete. Allenatore Marco Sansovini v. 7.5 sta confermando di essere un ottimo allenatore , dal di fuori si vede la sua capacità , la sua impronta , insomma e' la squadra di Sansovini .

Amerigo Gizzi