UNA BELLA ORTONA SFIORA LA VITTORIA CHE SAREBBE STATA MERITATISSIMA

Davvero una bella gara quella disputata dall'Ortona che meritava ampiamente la vittoria ma che esce dallo stadio comunale solo con un pareggio . Certo che il rammarico per una vittoria meritata ma sfuggita ancora una volta per un soffio lascia con l'amaro in bocca ed anche con un po' di rabbia visto che i tre punti non riescono a concretizzarsi nonostante che la squadra dia segni di ritrovata forza che solo la classifica non riesce a registrare . Naturalmente i punti sono quelli che contano ma per ottenerli serve anche una squadra all'altezza e credo che i gialloverdi nelle ultime uscite hanno dimostrato di essere compagine vera e quindi non bisogna perdersi d'animo perché continuando a giocare così i risultati non possono che materializzarsi , l'importante e' che i ragazzi continuino a crederci come in realtà stanno facendo . Questo pareggio non ci soddisfatta come abbiamo già detto ma puo' essere la dimostrazione che difficilmente si può perdere perché si va comunque in rete e gli avversari sono sempre in seria difficoltà quando ci affrontano . Di buono c'é che abbiamo raggiunto in classifica il Lanciano e gli altri avversari in lotta come noi per la salvezza sono a portata di mano e se consideriamo che gli incontri con le nostre contendenti li abbiamo tutti dentro casa il futuro ci appare meno drammatico di quello che può apparire . L'ambiente e' sereno e propositivo in quanto la squadra ora ha un assetto con una propria identità precisa e che se la gioca alla pari anche con le compagini più blasonate senza mai dimostrare di essere inferiore . La gara , tranne i primi cinque minuti , quando un paio di svarioni difensivi soprattutto da parte di Lieti che ha sbagliato gli interventi , dove la squadra ospite ha provato ad impensierire il portiere Pelusi , e' stata condotta dall'Ortona che dimostrava di avere il pallino del gioco in mano e che si rendeva pericolosissima almeno in tre occasioni con l'ottimo Dragani che quando e' in giornata ed in condizione e' veramente da applausi . Dragani al 35' del p.t. portava in vantaggio i gialloverdi con un'azione da manuale , e' il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa . Il s.t. iniziava come era cominciato il primo ma la “ dea bendata ” ancora una volta ci ha messo lo zampino e permetteva al Sulmona di pervenire al pareggio su un'autorete “ disgraziata ” . L'Ortona non ha accusato il colpo ed ha continuato a macinare gioco cercando di pervenire all'agognata vittoria che però non e' arrivata ma credo che e' solo rimandata . Si e' rivisto in campo nel s.t. Ligocki che ha ben figurato e lascia sperare molto bene a meno di ricadute infortunistiche che nel suo caso ormai sono una costante . Negli ultimi 20' della gara mister Sansovini ha fatto esordire il nuovo attaccante Kimou che ha dimostrato di avere buona tecnica ma inevitabilmente una non ottimale preparazione atletica . Mi permetto di suggerire di fare un ulteriore sforzo alla società per dotarsi di un ariete d'attacco che possa finalizzare i numerosissimi cross che ora la squadra riesce a generare .

Formazione dell'Ortona :

1-Pelusi v. 6 incolpevole sul gol per il resto ordinaria amministrazione. 2-Puzzo v. 7 volitivo, presente , veloce , sicuro , difende e spinge , bravo. 3-D'Alonzo v. 6,5 una gara piu' che sufficiente , cerca di dare il suo contributo in fase offensiva , sta crescendo . 4-Lanza v. 6,5 ha ottima posizione e fa il suo , in difficoltà in fase di ripiego , tenta qualche puntata offensiva senza fortuna . 5-Lieti v. 6 qualche svarione difensivo iniziale mette in difficoltà la squadra , cresce fortunatamente nel corso della gara , deve fare di più . 6-Salvucci v. 6,5 se la cava bene con ordine e da l'impressione di ben controllare l'avversario . 7-La Delfa v. 7 veloce , ficcante , propositivo , un furetto , corre con costanza e si rende protagonista di buone sgroppate . 8-Squadrone v. 6,5 schierato a centrocampo non dispiace affatto , il mio consiglio per lui e' di far sentire all'avversario la sua fisicità ed imporsi di forza . 9-Rodriguez v. 6 va premiato per il movimento e per l'abnegazione ma onestamente non sembra un finalizzatore , nel tabellino nessuna sua conclusione , 10-Dragani v. 8 quando hai un Dragani nel motore hai un'arma micidiale . Posizione , classe , distribuzione e conclusione le sue armi , una rete di classe come al solito . 11-Lemou v. 6 e' acerbo e si vede ma ha fisico e velocità , deve lavorare molto per migliorare ma ha tutto per essere un buon attaccante . 18-Ligocki v. 7 entra nel secondo tempo ma si fa sentire , ha personalità , sa giocare a calcio e buono il suo contributo , peccato che ha la “ infortunite cronica ”che lo rende molto spesso indisponibile , speriamo che la iella non continui a bersagliarlo perché lui può dare un contributo decisivo nello sprint finale . 19-Kimou v. 6,5 dotato di buona tecnica non ha demeritato , sembra un buon acquisto ma bisogna rivederlo con una preparazione più avanzata .

Allenatore Sansovini V. 7 sembra sia riuscito a trovare la quadra , la compagine lo segue e sembra un buon motivatore , ora ha anche la panchina lunga , da lui ci si aspetta un finale importante che ci porti alla salvezza .

Amerigo Gizzi