Sirente Bike Marathon, sesta edizione ad Aielli

Riceviamo e pubblichiamo

Ad Aielli domenica 14 maggio s'innesta la sesta edizione della Sirente Bike Marathon. E la rinomata ed impeccabile organizzazione dell'Avezzano Mtb e del Gruppo Alpini Aielli non vuole risparmiarsi affatto nel mettere su un programma degno della fama di cui ormai gode la manifestazione (già prova di campionato italiano marathon FCI nel 2019) per vivere la mountain bike in modo diverso all'ombra del Sirente.

Con la possibilità di scegliere la granfondo di 34 chilometri e la marathon di 71 chilometri, sono state introdotte alcune novità per esaltare la spettacolarità della manifestazione, tra cui la modalità lui&lei nella quale iscriversi al percorso marathon.

Questa formula prevede la partenza dei biker insieme e nella stessa maniera devono raggiungere il traguardo condividendo la fatica.

Un'esperienza da vivere uniti dal primo all'ultimo metro e nella quale verranno premiate le prime cinque coppie come per le altre categorie.

Comunicato Stampa Sirente Bike Marathon-Ana Aielli