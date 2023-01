VITTORIA MANCATA DI UN SOFFIO MA L'ORTONA DA OGGI INIZIA UN NUOVO CAMPIONATO

Gara sulla carta difficile contro una diretta concorrente nella lotta per la salvezza con la Santegidiese ma l'Ortona ha tenuto il campo molto bene e senza timori reverenziali ed anzi ha imposto il proprio gioco con saggezza e sagacia e soltanto per un soffio non e' tornata a casa con l'intera posta . Dico subito che l'Ortona vista oggi in trasferta e' una squadra diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere , più volitiva , più combattiva , con un piglio diverso , con un agonismo ritrovato e una voglia di vincere che sembrava scomparsa . Forse oggi si può dire che i gialloverdi hanno trovato la quadra soprattutto mentale e si sono mossi sul campo come una compagine assolutamente migliore di quella che la classifica decreta attualmente e ci spinge anche a vedere le prossime gare come una riscossa delle tante delusioni patite finora . L'Ortona torna dalla trasferta con la sua diretta concorrente con un pareggio ma questo poco importa se rappresenta un positivo viatico per le prossime gare , il campionato e' ancora lungo e sono assolutamente fiducioso che i risultati verranno perche' con questo spirito non si può che far bene . La gara fin dai primi minuti ha mostrato un'Ortona consapevole dei propri mezzi e della propria forza ed ha imposto la sua superiorità andando in vantaggio al 25' p.t. con Dragani che deposita in rete con una diagonale precisa ad incrociare . La squadra di Sansovini ben messa in campo sfiora il raddoppio più volte ma al 40' p.t. subisce il pareggio . L'Ortona con rinnovato vigore spinge sull'acceleratore e al 42' p.t. raddoppia con Lemou che di testa insacca su assist perfetto di Puzzo . L'Ortona gioca bene ma in singoli episodi si lascia sorprendere e appena all'inizio del secondo tempo subisce la rete del pareggio della Santegidiese , in questa occasione il portiere Pelusi esce male e lascia la porta sguarnita e per Fiscaletti e' facile insaccare . Il secondo tempo per noi e' stato finora un tallone d'Achille e anche questa volta sembrava potesse ripetersi ma i gialloverdi non hanno ammainato ed anzi hanno cercato fino all'ultimo la vittoria che purtroppo non e' arrivata ma ci conforta comunque il fatto che quello a cui abbiamo assistito sembra ben diverso da quello che eravamo abituati a vedere nelle gare precedenti e se parlo di ottimismo per il futuro non e' casuale perché ora ci sono tutti gli ingredienti per far bene . Credo che occorra , secondo il mio modesto parere un ariete centrale in attacco che possa far salire la squadra , che possa attaccare gli spazi , che possa fare da sponda ai compagni di reparto e possa mettere a frutto e finalizzare la mole di gioco che la squadra e' in grado di esprimere , non so se la dirigenza riuscirà a regalarci un centravanti del genere ma sarebbe davvero la ciliegina sulla torta . La prossima domenica bisognerà tornare alla vittoria e se così sarà torneremo a veleggiare in acque più tranquille soprattutto dal punto di vista morale e mentale .

Formazione dell'Ortona :

1-Pelusi v. 5.5 il secondo gol e' stato agevolato da una sua leggerezza ma il suo campionato finora e' ottimo . 2-Puzzo v. 7 puntiglioso , scattante e propositivo , sul suo assist pennellato arriva il raddoppio ad opera di Lemou , bravo e affidabile il nuovo acquisto . 3- D'Alonzo v. 6 ci si aspetta sempre tanto da lui ma evidentemente il suo standard e' questo e bisogna accontentarsi , aspettiamo il ritorno di Midolo . 4- Lanza v. 6.5 non male , svolge il suo ruolo con diligenza ed efficacia , deve ancora migliorare e accettare con tranquillità eventuali sostituzioni , ci vuole calma 5- Salvucci v. 6.5 si conferma un buon acquisto , e' sempre sul pezzo e si applica con profitto . 6- Martelli v. 7 anche oggi fra i migliori in campo , dirige con saggezza la difesa e gli da solidità , in ottima forma . 7- La Delfa v.7 non mi dispiace affatto , corre , s'impegna , e' veloce , ha grinta , e' ficcante , se continua così daràun grande contributo . 8-Squdrone v.6 a me piace come giocatore ma credo che sia adattato nel ruolo di centrocampista , non ha la visione d'insieme ma come interdittore non dispiace . 9-Rodriguez v. 6 meglio rispetto a domenica scorsa , oggi ha svariato , ha fatto spazio ma sembra poco incisivo nelle conclusioni , diamogli ancora tempo . 10- Dragani v. 7 la classe non e' acqua e quando serve davvero emerge prepotentemente , se in forma può essere l'asso nella manica . 11- Lemou v. 7 ha molte lacune ma sta crescendo , ha stazza , ha velocità , e' ancora ingenuo ma ha anche archi al proprio arco ed ogni tanto li scocca , bravo oggi Allenatore Sansovini v. 7 sta carburando anche lui , conosce meglio i propri giocatori e li sta amalgamando bene .

Credo che a questa squadra col ritorno degli infortunati Di Donato , Ligocki e Midolo e se possibile con l'acquisto di un centravanti di area di rigore importante non manchi più nulla per decollare davvero e rivedere la luce che faticosamente stiamo già ritrovando.

AMERIGO GIZZI