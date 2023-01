SI ASPETTAVA UNA VITTORIA MA E' ARRIVATO UN PAREGGIO CHE AD ONOR DEL VERO E' LA GIUSTA MONETA VISTA IN CAMPO

Mi aspettavo una vittoria o comunque era un auspicio cogente vista la precaria posizione di classifica in cui versano i gialloverdi ma la gara ha avuto un andamento piatto , senza spunti di rilievo , senza accelerazioni degni di nota e sostanzialmente ha rispecchiato in pieno il risultato finale . l'impressione che si e' avuta durante lo svolgimento della gara e' che le due squadre si temevano ed avevano paura di scoprirsi e tutto sommato era bene prendere un punto che magari rischiare di perdere . La squadra schierata da Mister Sansovini annoverava ben quattro dei nuovi acquisti , il terzino destro Puzzo , il centrale difensivo Salvucci , il laterale destro La Delfa e il centravanti Rodriguez e quindi e' logico che non si poteva pretendere che all'esordio cambiassero completamente la squadra ma si attendeva da loro solo una buona impressione che facesse prevedere nel proseguo un cambio di passo significativo . E' chiaro che con una sola partita giudicare non e' semplice ma posso tranquillamente dire che comunque hanno dimostrato che sono di categoria in particolar modo i due difensori Puzzo e Salvucci e l'esterno destro La Delfa , il centravanti Rodriguez onestamente e' da rivedere in quanto poco servito ed isolato in avanti . La gara non e' stata particolarmente piacevole in quanto priva di occasioni da rete che sono l'unico ingrediente capace di renderla divertente e attraente . Mi soffermo solo sugli ultimi 15' della gara che mi hanno riservato qualche emozione merito però di un singolo ossia di Lemou che appunto era appena entrato . Lemou ha movimentato la gara e si e' reso protagonista dell'unico spunto personale di rilievo che forse meritava sorte migliore . La gara e' terminata , ripeto , sullo zero a zero e dal punto di vista di quello che si e' visto in campo rispecchia pienamente il suo andamento . Ci prendiamo questo punto che comunque muove la classifica e che ci proietta alla prossima gara con uno spirito di chi e' conscio che nessuno o quasi ci e' superiore e quindi che le vittorie possono arrivare in qualunque gara , non ci resta che batterci in tutte le partite rimaste con rinnovato ardore e rendere al meglio possibile , io sono ancora fiducioso e sprono tutta la squadra a dare l'anima in campo .

Formazione Ortona :

1-Pelusi v. 7 non impegnato ma da una tranquillità ed una consapevolezza che la porta e' ben protetta . 2-Puzzo v. 7 un esordio all'altezza , vivace e volitivo , e' coriaceo e difficile da superare e cerca anche di spingersi a dare man forte in disimpegno . 3-Palmaricciotti v.6 non convince appieno , molto spesso in affanno , il suo contributo in fase offensiva e' scarso , in quella difensiva e' sempre difficoltoso. 4-Milizia v. 5.5 e' dall'inizio di campionato che fa il titolare ma non ha mai convinto , lento , poco reattivo , mai protagonista di azioni importanti e mai un tiro in porta . 5-Salvucci v. 6.5 qualche sbavatura ma e' sul pezzo , non male come esordio , credo sia un buon rinforzo . 6-Martelli v.7.5 a mio avviso il migliore in campo , arcigno , tempestivo , sempre in posizione e imposta anche il gioco visto che Milizia e' latitante . 7-La Delfa v. 7 non dispiace , esordio con personalità , caparbio e continuo per tutta la gara , bravo . 8-Squadrone v. 6.5 e' un fuori quota e fa il suo dovere , per me non e' un centrocampista ma si adatta , forte di testa , volitivo e volenteroso , ci puoi contare . 9-Rodriguez v. 5.5 non particolarmente in forma , poche palle giocabili ma in netta difficoltà , non trova sponde con i compagni , sicuramente da rivedere . 10-Dragani v. 6.5 e' chiaro che non e' ancora in condizione ottimale ma sa giocare a calcio , deve giocare sempre per poter girare al meglio , e' essenziale . 11-D'Alonzo v. 5.5 gioca sempre sottotono o forse e' il suo standard , stranamente rimane sempre in campo , per me dovrebbe essere avvicendato ma sembra inamovibile . 17-Lemou v. 7 15' minuti intensi in cui ha dato tanta vivacità e l'impressione di poter segnare , il suo ingresso forse doveva essere anticipato .

Allenatore Sansovini v. 6.5 Non fa mai a meno né di Milizia e né di D'Alonzo , credo però che non venga ripagato adeguatamente , speriamo che i rientri di Lanza , Ligocki e Di Donato gli agevolino il compito .

AMERIGO GIZZI