UN LAMPO DELL'ARBITRO SPIANA LA VITTORIA AL GIULIANOVA

Commentare una gara di calcio e' alquanto difficile perché ognuno ha le proprie opinioni ma faccio del mio meglio e le mie considerazioni sono sempre mirate per dare a chi non e' presente alla gara un quadro il più possibile aderente a quanto si e' visto in campo . Il risultato finale di 3-1 a favore del Giulianova non racconta bene quanto espresso dalle due squadre . Gli ospiti sono stati agevolati a mio parere da un lampo dell'arbitro che senza offesa per la categoria ha scambiato letteralmente “ lucciole per lanterne ” ed ha assegnato o per meglio dire elargito un rigore inesistente alla squadra Giuliese che non si e' fatta sfuggire l'occasione per andare in vantaggio dopo che l'Ortona aveva mostrato di essere in gara in modo agevole e per certi versi anche inaspettatamente . Ricordo che i gialloverdi nel primo tempo hanno mantenuto una supremazia territoriale ed anche di efficacia e al 43' sono passati in vantaggio con un lampo dei Lemou , davvero un goal di pregevole fattura . Purtroppo due minuti dopo per uno svarione a centrocampo gli ospiti rimettevano in parità la gara . Certamente per come si era svolta la gara fino a quel momento era davvero arduo sostenere ed acclarare la veridicità della situazione di classifica precaria dell'Ortona e ai piani alti per il Giulianova . Ricordo che anche con l'Aquila la scorsa domenica i gialloverdi avevano nel primo tempo disputato una gara di tutto rispetto ma evidentemente nel secondo tempo qualcosa s'inceppa perché non e' la prima volta che accade ed anzi sta diventando una costante , indice questo di qualcosa da correggere e che purtroppo non ancora si riesce a farlo . Una cosa comunque va detta e rimarcata ossia che la squadra Ortonese una volta che passa in svantaggio sembra letteralmente perdere la bussola e diventa nervosa , sembra un'altra squadra ed infatti raramente riesce a riemergere . Questa e' una grave pecca perche' fin tanto si rimane in partita c'e' sempre la possibilità di cambiare il risultato ma se da quel momento si abdiga allora diventa buio pesto e non si può che perdere . Questo aspetto bisogna assolutamente migliorarlo altrimenti la salvezza diventerà una chimera . Di positivo mi piace rimarcare che i due acquisti Lanza e Midolo schierati oggi hanno fatto vedere buone cose e sicuramente possono contribuire anche loro alla risalita della classifica che torno a ripetere secondo me non rispecchia il reale valore della nostra compagine ma purtroppo i risultati dicono il contrario e serve quindi un'ossigenazione forzata per risollevare il paziente che attualmente sembra in “ coma farmacologico ” . La fiducia e' una cosa seria e se non e' corroborata da risultati effettivi sfuma come neve al sole . Urge una vittoria che ridia linfa vitale alla squadra e l'occasione e' per giovedì prossimo quando in trasferta incontreremo la Torrese . Naturalmente al Mister Sansovini spetta il compito principale difficile ma necessario , ricordo che quando si arriva a queste situazioni di estrema precarietà solo il lavoro di un vero condottiero può risolvere la situazione .

Formazione Ortona : 1- Mattia v. 6 nonostante le 3 reti subite non demerita , e' la sua prima gara in gialloverde , ricordo che sostituisce Pelusi che finora e' stato sempre all'altezza . 2-Lieti v. 6 e' lontano dal Lieti che conosciamo , va a scartamento ridotto e si barcamena per non affondare . 3-Midolo v. 7 arcigno , volitivo , efficace , buona la prima , in mostra buone qualità che se confermate sono davvero una nota lieta . 4-Milizia v. 5.5 e' dall'inizio di campionato che non convince , basta dire che in tutto il campionato non ha mai impegnato il portiere avversario , cosa rara purtroppo 5-Martelli v. 6 cerca di resistere alle folate avversarie ma spesso in affanno . 6- Lanza v. 7 insieme a Midolo convince , ripaga la società che l'ha acquistato con una bella prestazione , fa reparto . 7- D'Alonzo v. 5.5 in fase difensiva lascia a desiderare , non accompagna mai l'azione in attacco e quando si avventura lo fa con scarsi risultati . 8-Di Donato v. 6 poco mobile , stranamente in regresso , non incide come altre volte , in affanno e a volte opaco ., voto d'incoraggiamento . 9-Lemou v. 7 un bellissimo gol , sue le incursioni migliori , purtroppo difetta nel far salire la squadra , perde troppi palloni e non rincorre . 10- Ibra v. 5.5 croce e delizia , quando e' in palla segna , quando non lo e' scompare e regala troppi palloni , caro Ibra cerca di rendere al massimo , l'Ortona ci conta 11-Kolloni v. 5.5 le fasce sono importanti per dare profondità e purtroppo per noi e' il difetto maggiore oltre ad un centrale che faccia davvero reparto Allenatore Sansovini v. 6 quando i risultati non vengono il nervosismo puo' giocare brutti scherzi e così e' successo a lui , e' lui che deve rimanere sempre in gara altrimenti….

Amerigo Gizzi