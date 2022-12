L'ORTONA REGGE SOLO UN TEMPO ALLA POTENZA DELL'AQUILA MA NON DEMERITA

La gara in partenza era considerata ostica e difficile e tale si e' rivelata , la sconfitta con l'Aquila 1927 era nell'ordine delle cose ma il primo tempo disputato dall'Ortona e' stato all'insegna dell'equilibrio con la compagine prima in classifica ed anzi e' stata sfortunata in un paio di circostanze quando ha letteralmente sfiorato la rete , c'é poi da segnalare anche un gol annullato per fuorigioco di Lemou che probabilmente col Var sarebbe stato convalidato . Sicuramente non ci si può attaccare a questo ma comunque va assolutamente segnalato .

Purtroppo nel secondo tempo abbiamo assistito ad una gara diversa , i gialloverdi sono andati subito in sofferenza dando all'Aquila il controllo delle operazioni e concedendo spazio e campo all'avversario che si e' letteralmente riversato nell'area di rigore ortonese sfiorando ripetutamente la segnatura . Nei primi minuti del s.t. gli ospiti hanno letteralmente bersagliato il nostro portiere che un po' per fortuna e un po' capacità ha evitato di capitolare . Il gol però era nell'aria e su calcio di rigore , forse troppo magnanimo l'arbitro in questa circostanza , e' passato in vantaggio all' 11' . La squadra ospite a questo punto ha dilagato e specialmente sulle fasce ha letteralmente affondato e trafitto come il burro i nostri due difensori Palmaricciotti e D'Alonzo arretrato nel secondo tempo sulla fascia destra . Il centrocampo , forse spompato per le energie spese nel corso del primo tempo non ha fatto più filtro esponendo la difesa alle incursioni dei fortissimi attaccanti avversari . Parliamoci chiaro , l'Aquila nel s.t. ha dimostrato tutto il suo valore ed ha ribadito se mai ce ne fosse bisogno che e' la compagine che merita ampiamente il primo posto in classifica , e' assolutamente di livello e credo di non essere smentito se la classifico come di categoria superiore . Dico questo per far capire che l'Ortona , seppur ampiamente rimaneggiata per le assenze da infortuni non ha demeritato ma anzi finché la benzina non é mancata ha rivaleggiato con ardore ed agonismo ed ha disputato un primo tempo davvero di spessore . Comunque dicevo che il secondo tempo ha avuto tutt'altra piega e gli ospiti hanno segnato tre reti di ottima fattura e con sicuro merito . Le note liete per l'Ortona ci sono , l'organizzazione di squadra c'é , gli schemi sono chiari e fintanto ché le forze non mancano si vede che con i dovuti innesti , soprattutto con i mancanti per infortunio e con i nuovi arrivi il prossimo cammino non sia così complicato come l'attuale classifica potrebbe far supporre . Fortunatamente nel secondo tempo il mister seppur per brevi spezzoni di gara ha fatto rivedere in campo , Di Donato , Di Matteo , Dragani e Ligocki e questo e' indice che l'infermeria si sta svuotando e foriera quindi di positività per il proseguo , se a questo aggiungiamo che la società oltre ai tre acquisti già acquisiti ne promette altri due non si può non essere che ottimisti .

Formazione dell'Ortona :

1- Pelusi v. 6,5 para il possibile , paradossalmente non ha colpe sui tre goals subiti e se la sbriga con ampia sufficienza . 2-Miccoli v. 5,5 un primo tempo discreto , un secondo tempo in grande sofferenza . 3-Martelli v. 5,5 contro avversari così forti serviva davvero il miglior Martelli che purtroppo negli ultimi tempi abbiam o perso . 4-Milizia v. 5,5 nel primo tempo ha avuto un discreto avvio sopperendo con la posizione alla carenza fisica , poi man mano e' scomparso . 5-Lieti v. 5,5 gli avversari erano davvero forti ma lui non attraversa un buon momento , deve migliorare di molto perché il girone di ritorno e' cruciale . 6-Lanza v. 6 e' il nuovo acquisto e prima gara con l'Ortona , poco dinamico perché a corto di preparazione ma buon senso di posizione , deve crescere di condizione . 7-D'Alonzo v. 5,5 un primo tempo come centrocampista non male , nel s.t. arretrato alla fascia dx come difensore e' risultato il ventre molle . 8-Majo v. 6 voto d'incoraggiamento per l'impegno ma e' evitdente che il quella zona del campo in Eccellenza serve un giocatore di livello . 9-Lemou v. 5,5 si vede che potrà fare ma ad oggi ha troppe lacune , regala quantità di palle all'avversario ma in certe gare si rivelerà molto utile . 10-Ibra v. 5,5 molto isolato , si danna per vivacità e impegno ma la difesa avversaria e' arcigna e attenta , perde troppi palloni anche perché non trova con chi fraseggiare .11-Palmaricciotti v. 5,5 davvero deludente , la sua fascia sx e' stata preda costante dell'avversario che ha imperversato in lungo e in largo . 15- Squadrone v. 6,5 entrato nel s.t. fra i migliori in campo , dai suoi piedi impostazione dei nostri sporadici attacchi effettuati nella ripresa. 17- Di Matteo v. 5,5 il suo ingresso e' stato anonimo , sembra imballato , deve recuperare fisicità , si vede che non ha sprint , non incide e forse e' per questo che il Mister non l'utilizza dall'inizio della gara , così com'é oggi non fa la differenza , credo che per questo e' stato preso . 14- Di Donato v. 5,5 si uniforma al resto della compagine del s.t. Allenatore Sansovini v. 6.5 ha idee chiare nello schierare la squadra , infonde idee e determinazione , aspettiamo le prestazioni a pieno organico . Amerigo Gizzi