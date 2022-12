VITTORIA AL CARDIOPALMA DELL'ORTONA E TRE PUNTI CRUCIALI CHE FANNO MORALE E CLASSIFICA

Serviva una vittoria a tutti i costi e questa e' arrivata anche se con tanta sofferenza , infatti la rete che ha determinato il risultato finale e' arrivata solo al 95' . E' vero qualcuno potrebbe storcere la bocca pensando che la gara era facilissima da vincere ma bisogna tener presente che il calcio non si fa coi pronostici ma con i risultati che si riescono a conseguire sul campo . Il Nereto era l'ultima in classifica con un solo punto all'attivo e quindi da quì la poca considerazione che qualcuno potrebbe dare a questa vittoria , invece io credo che e' una vittoria importantissima e cruciale soprattutto nel modo in cui e' stata conseguita , ossia con volontà , dedizione , sacrificio e con uno spirito combattivo che raramente quest'anno mi e' capitato di vedere . Se si ripercorre lo svolgimento della gara ci si puo' meglio rendere conto del perché é stato un risultato importantissimo, lo scoramento avrebbe potuto prendere il sopravvento visto che ancora una volta l'Ortona , in vantaggio nel primo tempo e' stato raggiunto nel secondo sul risultato del 2-2 e visto i precedenti la compagine poteva disunirsi e poteva soccombere psicologicamente e magari smettere anche di lottare , invece la squadra di Sansovini indomitamente ha continuato a lottare fino alla fine e meritatamente e' pervenuta alla rete della vittoria nei minuti di recupero . L'importanza di questa vittoria sta proprio in questo , perché ciò dimostra che il Mister non ha mai abdigato allo sconforto ed e' riuscito a portare con se tutta la squadra che pensava , nonostante tutto , che l'agognata vittoria sarebbe alla fine arrivata . Quest'anno e' capitato tante volte che la compagine gialloverde ha perso le gare nei minuti finali ed oggi invece e' accaduto il contrario e questo da una carica incredibile di per se , anche perché la dea bendata che tante volte ci aveva condannato questa volta' e' stata benevola ma comunque sta sempre in debito nei nostri confronti e quindi ci aspettiamo che nel corso del campionato ci restituisca quello che finora ci ha tolto . Parliamoci chiaro i tre punti erano cruciali e sono stati conseguiti , con grande sofferenza ma questo particolare rafforza la squadra e gli da la consapevolezza che bisogna lottare fino all'ultimo secondo per conseguire i risultati e poi bisogna ricordarsi che "al caval donato non si guarda in bocca ” . Bisogna dire che l'Ortona ha attaccato per tutta la gara , dopo essere passata in svantaggio già nei primi minuti del P.T . ha macinato gioco , si fa per dire perché onestamente il terreno di gioco era orribile e si faceva fatica anche a rimanere in piedi , ma la pressione e' stata costante e prima Lemou e poi Ibra hanno segnato le reti che hanno permesso il risultato provvisorio per 2-1 in nostro favore . Appena iniziato il secondo tempo purtroppo con la complicità del nostro portiere Pelusi il Nereto é pervenuto al pareggio . I gialloverdi non si sono scomposti ma hanno continuato ad attaccare sfiorando più volte la rete , da considerare che in un paio di occasioni l'arbitro poteva decretare un rigore a nostro favore ma così non e' stato . L'epilogo positivo ed agognato , ma del tutto meritato , si é concretizzato proprio alla fine della gara con grande gioia di tutta la compagine .

Ortona : 1- Pelusi v. 6 regaliamo mezzo punto in più a tutti . Dopo 16 gare una sbavatura che e' costata la rete del pareggio del Nereto , nulla di grave visto il risultato finale . 2- Miccoli v. 6.5 in campo da sempre l'anima , fisicamente dotato difficilmente l'avversario riesce a superarlo . Non ha buon palleggio ma non e' una sua caratteristica. 3-Giangiacomo v. 6.5 ha fatto il suo , non ha demeritato , e' da rivedere ma se la cava . 5-D'Alonzo v. 6.5 nelle ultime gare cambia spesso posizione e dimostra molta duttilità , oggi come centrale ha diretto bene la difesa , sta crescendo positivamente . 4- Di donato v. 7.5 dimostra di essere indispensabile , sa giocare , da tranquillità , e' incisivo , ottima posizione in campo , centrocampista a tutto tondo . 6-Castello v. 6.5 deve crescere in intensità , sa giocare ma deve anche interdire , non e' il suo forte ma deve migliorare anche in questo . 7-Di Matteo v. 7 E' il nuovo acquisto , dimostra le sue attitudini di esperienza , punta l'uomo , da consistenza e qualità , speriamo sia , come speriamo ottimo rinforzo. 8-Lemou v. 7 Segna un gol , si rende protagonista di buone giocate , combatte , prestazione buona la sua . 9-Ibra v. 8 Un centravanti che segna due reti e porta i tre punti non può che essere il migliore in campo . 10-Majo v. 6,5 si da da fare , ha la stima del Mister e lui si batte con ardore , e' giovane e deve assolutamente migliorare , comunque bravo . 11-Kolloni v. 6.5 anche lui come tutti merita uno 0,5 in più per premio alla vittoria .

Allenatore Sansovini v. 7 Non abbassa e non fa abbassare mai la guardia , e' anche merito suo se i giocatori hanno dato l'anima fino alla fine , evidentemente credono in lui e il risultato di oggi lo testimonia ampiamente . AMERIGO GIZZI