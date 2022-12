UNA BUONA ORTONA ESCE SCONFITTA SUBENDO UN SOLO TIRO DELL'AVVERSARIO

Il risultato di solito e' quello che si mette al primo posto al di la' di come e' scaturito , infatti basta che si vince e si pensa che tutto vada bene “ madama la marchesa ”e che conseguentemente che tutta vada male se si perde . Ma le cose , secondo me , non stanno esattamente così nel senso che vanno evidenziati i motivi per cui si e' palesato un certo risultato anziché un altro . Adeguarsi al luogo comune di osannarsi se si vince o strapparsi le vesti in caso contrario il più delle volte porta fuori strada e si formulano giudizi che non sono aderenti a quello che effettivamente e' successo in campo. Dico subito che i gialloverdi non hanno disputato la propria migliore partita ma sicuramente non meritavano la sconfitta che e' scaturita sul solo tiro concesso all'avversario allo scadere del primo tempo . Nonostante una compagine rimaneggiatissima , alle solite assenze pesanti per infortunio si e' aggiunto anche quello di Di Donato che ha avuto un piccolo risentimento muscolare che speriamo sia lieve come raccontato. Dicevo che le sconfitte possono rivelarsi anche indicative per un miglioramento successivo se in questa si possono evidenziare quegli elementi positivi che fanno ben sperare per il prossimo futuro . Penso e credo che la gara di oggi non sia da buttare per quanto visto ma sia al contrario una spia che qualcosa si muove per il verso giusto e che a breve vedrà i suoi frutti . Scusate se insisto ma le assenze attuali di calciatori importanti non permette di ben evidenziare il potenziale che la squadra può evidenziare appena ci saranno questi rientri in aggiunta anche ad un ulteriore acquisto specialmente in attacco dove si evidenzia prepotentemente la necessità di un ariete che sappia fare spazio , che sappia far salire la squadra e che porti quelle reti che sono merce sonante e necessaria in Eccellenza . Abbiamo informazioni che ci danno conforto in questo senso perché sembra che nel mirino ci siano degli attaccanti che potrebbero risolvere il maggior problema che la compagine palesa fin dall'inizio del campionato . La situazione di classifica attuale e' precaria ma la gara di giovedì prossimo ci potrà dare la spinta necessaria e l'ossigeno per tornare a respirare aria più salubre . L'allenatore che ha contribuito ad allestire la squadra all'inizio di campionato doveva assolutamente evidenziare questa esigenza ma pare che le sue priorità siano state altre ed ora le conseguenze si vedono , comunque non voglio gettare la croce addosso a nessuno ma e' chiaro che se la compagine e' in apnea e' perché non si e' allestita al meglio ma le correzioni che si faranno insieme agli auspicati rientri tornerà a far sorridere , non ci sono dubbi in questo . Il bicchiere e' mezzo pieno come dice anche il nuovo allenatore Sansovini che e' dispiaciuto solo del risultato ma non della prestazione offerta dai propri ragazzi . Bisogna guardare avanti e credere fermamente che la rosa allestita al completo con i dovuti rinforzi sia in grado di risollevarsi e risollevarci .

Ortona : 1- Pelusi v. 7 senza sbavature e incertezze , sulla rete incolpevole 2- Miccoli v. 6 combattivo come sempre ma e' incostante ed oggi non si distingue . 3-Martelli v. 6 non la sua migliore partita , gli alleggerimenti effettuati a volte sono stati impacciati e scontati . 4-Milizia v. 6 a corto di preparazione ma comunque e' dall'inizio di campionato che non rende quanto ci si aspettava , deve battere un colpo . 5-Lieti v. 6 non e' brillante e si nota , la sua esperienza non si vede , deve recuperare assolutamente le proprie prestazioni passate altrimenti sono guai. 6-Castello v. 6 in fase calante quest'oggi , non ripete le ultime due prestazioni , gioca bene con la palla fra i piedi ma deficitario in fase di contenimento. 7-D'Alonzo v. 7 finalmente si vede un miglioramento effettivo , buona la sua prestazione , si e' spesso visto anche in fase d'attacco con conclusioni pericolose , bravo . 8-Lemou v. 5,5 in netto regresso , non scambia coi compagni e s'incaponisce in dribling effimeri senza sbocco , deve collaborare meglio con i compagni . 9-Ibra v. 5.5 gara incolore , gioca da solo , si dimentica che c'e' un solo pallone in campo a disposizione per tutti e non solo per se stesso , deve svegliarsi. 10-Majo v. 5.5 vaga per il campo senza mai costruire ne' in attacco ne' tantomeno in fase difensiva , e' un ragazzo che non puo' portare la croce , non regge i 90'. 11-Palmaricciotti v. 6 in regresso rispetto a domenica scorsa , non incide in fase d'attacco , in quella difensiva non sempre all'altezza .

Allenatore Sansovini v. 6,5 non dispone della rosa al completo anzi e' costretto a rinunciare anche a Di Donato per infortunio , ha necessità impellente di recuperare qualcuno dall'infermeria , schiera la squadra al meglio possibile , i giocatori lo seguono e quelli impiegati lo ripagano al meglio ma e' evidente che gli infortuni hanno il loro peso e si aspettano come manna dal cielo .

Amerigo Gizzi