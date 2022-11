L'ORTONA IMPONE IL PAREGGIO AL DELFINO CURI PESCARA MA MERITAVA SICURAMENTE L'INTERA POSTA

Una gara quella andata in scena allo stadio comunale di Ortona che non soddisfa appieno la fame di punti dei gialloverdi ma che sul piano del gioco e' stato un grosso passo avanti , il pareggio per 1-1 sta davvero stretto ma possiamo guardare al futuro con un sano ottimismo .

Il primo tempo e' stato davvero bello da vedere con l'Ortona costantemente in attacco e che sfiorava almeno 4 volte il vantaggio ma riusciva ad andare a segno solo all'8' con una magistrale punizione calciata da Di Donato dal limite dell'area decretata per atterramento plateale del centravanti Ibra . Dicevo di ben quattro occasioni sprecate per un non nulla ma che stavano a certificare la schiacciante supremazia dell'Ortona . Purtroppo le reti bisogna segnarle , le recriminazioni lasciano il tempo che trovano ma quello che e' confortante e che fa ben sperare e' la prestazione globale fornita dalla compagine contro un Delfino Pescara che viaggia in classifica ben al di sopra di noi . Ecco appunto la classifica ma il campo ha ben testimoniato che i gialloverdi sono squadra vera e che pian piano sta ritrovando con il nuovo allenatore la via della consapevolezza piena del proprio valore . Il secondo tempo però si e' rivelato ancora ostico sulla falsariga anche della scorsa settimana in quel di San Vito contro il Fossacesia ma se consideriamo che gli assenti sono tanti , per infortunio , e che i giovani gioco forza messi in campo danno il loro meglio quando sono in piena efficienza fisica e questo lo si nota assolutamente nel primo tempo quando si riesce anche a dominare , quando le forze vengono un po' meno ecco che l'esperienza gioca un ruolo determinante ed un calo di prestazione sta nell'ordine delle cose . Comunque Mister Sansovini crede nei giovani e li schiera in campo senza problemi e li teleguida dai bordi del campo ricevendone buone prestazioni . C'e' anche da considerare la consistenza dell'avversario soprattutto fisica e d'esperienza che nel secondo tempo ha cercato con insistenza di portarsi in avanti alla ricerca del pareggio , ma ripeto lo ha fatto mettendo in campo la prestanza fisica che in certe occasioni riesce a creare occasioni sporche e su una di queste e' pervenuta al gol .

Credo che si possa vedere il bicchiere mezzo pieno perché le evidenze parlano chiaro , l'Ortona crea occasioni durante la gara col gioco e non con sporadiche opportunità e quindi e' chiaro che prima o poi i risultati verranno anche in termini di punti , si può essere ottimisti perché la consapevolezza delle proprie forze alla fine paga e si può aspettare fiduciosi i prossimi incontri che si andranno ad affrontare .

Credo che la svolta anche in termini di punti non e' lontana e analizzando la classifica con un paio di vittorie che aleggiano nell'aria e che speriamo si concretizzino possiamo tornare a respirare aria buona e salubre come del resto stiamo dimostrando di meritare .

Formazione dell' Ortona : 1- Pelusi v. 7 incolpevole sul gol subito , reattivo e pronto in ogni circostanza , per ora un punto fermo . 2-Miccoli v. 6 alcune volte in difficoltà ma sopperisce con volontà e caparbietà . 3-Martelli v. 6,5 non ha ripetuto la prestazione di domenica scorsa , ha avuto sbavature e non ha dato un contributo in fase d'impostazione . 4-Di Donato v. 7.5 pur non eccellendo quando e' in campo fa valere sempre la sua personalità e qualità , poi la rete segnata e' di ottima fattura , fisicamente ancora carente speriamo di riaverlo presto nel pieno delle forze. 5-Lieti v. 6 un po' sottotono , l'assenza dal campo per infortuni vari lo condizionano un po' , lo aspettiamo al meglio. 6-Castello v. 6,5 ha un piede buono , il sinistro ma solo quello , però gioca la palla e se supportato riesce a fare possesso palla , a volte perde palla , puo' e deve migliorare .

7-Palmaricciotti v. 6 in questa posizione gioca meglio , come difensore puro lascia un po' a desiderare , sicuramente in miglioramento rispetto a domenica scorsa . 8- Lemou v. 6 mette l'anima ma perde troppe palle , dovrebbe cercare di far salire la squadra , quando adopera il piede destro si trova sempre in difficoltà , aspettiamo di piu' da lui . 9-Ibra v. 6 poteva e doveva fare di piu' , a volte s'incraponisce e ignora i compagni , mi aspettavo molto di più dal suo rientro. 10-Maio v. 6 si batte bene il ragazzo , in una occasione ha anche segnato ma annullato per fuorigioco , perde troppi palloni ma non si può chiedere a lui di fare la differenza.

11- D'Alonzo v. 6,5 si e' mangiato una rete che grida ancora vendetta ma rispetto ad altre volte ha dato un contributo più consistente , speriamo si ripeta . Allenatore Sansovini v. 7.5 Dispone bene la squadra in campo , dirige bene e sprona adeguatamente dalla panchina , ha ridato fiducia nei propri mezzi alla compagine , sta lavorando bene , il gioco e' molto migliorato .

Amerigo Gizzi