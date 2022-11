La Sieco a Napoli Senza Tommaso Fabi. Tocca a Giuseppe "Giosi" Iorno

Il Covid-19 continua a colpire e a stravolgere i calendari della Serie A3 Credem Banca. Per quanto ci riguarda più da vicino, è proprio perché la squadra del Volley Marcianise ha riscontrato più di tre positivi all'interno del gruppo che la gara interna di mercoledì scorso è saltata.

E mentre la Sieco era costretta al riposo forzato, in quel di Napoli la temibile Aversa recuperava la terza giornata di campionato, vincendo con un soffertissimo 2-3 sul campo che domenica 6 novembre vedrà impegnati i nostri beniamini.

QuantWare Napoli che trova il suo primo punto in classifica contro una delle squadre più accreditate al salto di categoria. Una vittoria sfiorata che fa morale e di certo ingolosisce i campani a fare uno scherzetto post-halloween proprio agli ortonesi.

Ortonesi che invece, a Napoli, cercheranno un dolcetto. La missione, però, non parte nel migliore dei modi. Un infortunio durante un allenamento costringerà ad uno stop il centrale Tommaso Fabi. Per lui si parla di una frattura della falange di un dito della mano sinistra. È ancora presto per pronosticare tempi di recupero ma si prevedono nell'ordine delle sei settimane.

«Dopo la tegola di Dall'Angol, ci è caduta in testa anche questa di Fabi. Di certo non ci faremo scoraggiare dalla sfortuna, anche perché sono straconvinto che Iorno farà bene. Giuseppe ha alle spalle una lunga gavetta che gli ha fornito l'esperienza giusta per poter dire la sua. Non dobbiamo affrontare la sfida di Napoli con leggerezza. Le difficoltà incontrate mercoledì da Aversa devono metterci in guardia e giocare questa partita come fosse una finale».

Arbitreranno i signori Di Bari Pierpaolo (Fasano) e Chiriatti Stefano (Lecce)

Sarà possibile seguire la diretta dell'incontro dal sito www.impavidapallavolo.it

Queste le altre gare in programma per la Sesta di Andata

Farmitalia Catania – Gruppo Stamplast M2G Green Bari 3-0 (2/11/2022)

Aurispa Libellula Lecce – Avimecc Modica (Ore 16.00)

Leo Shoes Casarano – Shedirpharma Sorrento

SSD Sabaudia – Wow Green House Aversa (Ore 16.00)

Volley Marcianise – Maury's Com Cavi Tuscania (23/11/2022)

SMI Roma – Omifer Palmi (Ore 16.00)